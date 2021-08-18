Özel sporcular, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek özel sporcular, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek özel sporcular, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bayrampaşa'daki bir otelde düzenlenen basın toplantısına, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) Başkanı Birol Aydın, milli sporcular Esra Bayrak, Fatma Damla Altın ve Mihriban Korkmaz ile antrenörler Aytunç Göz ve Sevda Kalkan katıldı.

Birol Aydın, yaptığı açıklamada, Tokyo 2020'ye büyük umutlarla gideceklerini belirterek Aydın, "Paralimpik Oyunları'na ilk kez 3 kota alarak tarihi bir başarı kazandık. Bu başarının en büyük mimarı antrenörlerimiz. Şırnak'ta, Mersin'de ve İstanbul'da bizi izleyen bir özel sporcuya, 'Spor her engeli aşar.' mesajını veriyoruz. Daha önce Paralimpik Oyunları'na hiç kota alamamıştık, sadece özel davetiyeyle gitmiştik. Şimdi 3 kota almanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, bütün özel sporculara ve ailelerine ışık oldu. Tokyo'da tarih yazarak ve madalya alarak ülkemize döneceğiz. Bu sporcuların alacağı bir madalya, özel sporcuların ailesinin ümidi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Federasyon başkanı olarak Paralimpik Oyunları'na her zaman bir sporcu göndermeyi hayal ettiğini ancak bunun fazlasını başardıklarını aktaran Birol Aydın, "Allah'ıma şükrediyorum. En büyük destekçimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bize bütün imkanları sunan ve sporcularımızın hatırlarını soran Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sporcuların görüşleri

Gülle atma branşında yarışacak Mihriban Korkmaz, Tokyo 2020'de madalya kazanmayı ümit ettiklerini aktardı.

Uzun bir çalışma döneminin sonunda Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Korkmaz, "Esra, Fatma ve ben emek verdik. Pandemi nedeniyle biraz zorlandık. Ancak hepsinin üstesinden geldik. Rio 2016'ya tek gittim, çok zordu. Şimdi 3 kız el ele gidiyoruz. Bu gurur verici güzel bir şey. İnşallah oradan madalyalarla döneriz. Madalyamızı Cumhurbaşkanı'mıza hediye edeceğiz. İnşallah Allah o günleri bize nasip eder." şeklinde görüş belirtti.

Uzun atlamada mücadele edecek Esra Bayrak ile Fatma Damla Altın ise Tokyo 2020'ye çok iyi hazırlandıklarını ve başarılı olacaklarına inandıklarını kaydetti.

Antrenörlerin açıklamaları

Antrenör Aytunç Göz, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazır olduklarını ve madalya kazanacaklarına inandığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen hazırlıklara ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Göz, "Paralimpik sporcular birer kazanan. Bu kazananların Tokyo 2020'de madalyalı kazananlar olmasını istiyoruz. Kadın sporcularla gidiyoruz. Orada Türk'ün gücünü göstereceğiz. Hazırız. Sinerji çok yüksek. İnşallah kürsüden daha güzel konuşacağız. Madalya beklentimiz var. Madalya için gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenör Sevda Kalkan ise Tokyo 2020'ye 3 kota elde ederek emeklerinin karşılığını aldıklarını ve bunun gurur verici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan