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Timur Selçuk, Türkiye, Ekonomi

Özel servislerde yüzde 50 azalma

Salgının Türkiye'de de görüldüğü ilk günden bu yana özel servis girişlerinde yüzde 50 azalma olduğunu söyleyen TOSEF Genel Sekreteri Timur Selçuk Turan, özellikle mekanik onarım ve periyodik bakım hizmeti veren özel servislerde bu azalmanın daha çok hissedildiğini ifade etti.

30.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:52
Özel servislerde yüzde 50 azalma

Salgının Türkiye'de de görüldüğü ilk günden bu yana özel servis girişlerinde yüzde 50 azalma olduğunu söyleyen TOSEF Genel Sekreteri Timur Selçuk Turan, özellikle mekanik onarım ve periyodik bakım hizmeti veren özel servislerde bu azalmanın daha çok hissedildiğini ifade etti.

Ülkemizde 81 ilde, 10 derneğin katılımıyla kurulan ve özel servislerin temsilcisi olan Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF), koronavirüs salgınının sektöre olan etkileri ve alınacak tedbirlerle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Turan, "Hali hazırda 657 üyemiz için, bu dönemin sağlıklı bir şekilde atlatılması adına mali, idari ve hukuki konularda danışmanlık desteği vermeye başladık. Öte yandan önlem amaçlı geçici süreyle servislerini kapatan üyelerimiz var. Kısa dönem çalışma ödeneği ile ilgili olarak işletmelerin izlemesi gereken adımları tek tek anlatıyoruz. Ayrıca faaliyet gösteren özel servislerin, hem çalışan hem de müşteri sağlığı için bu virüse karşı alması gereken tüm önlemler hakkında sürekli bilgilendirme yapıyoruz" dedi.

"Yedek parça sektöründe fahiş fiyat artışları yapanlar takip edilmeli"

Yılda 5.8 milyar liralık yedek parça ithalatı yapıldığını söyleyen Turan, "Yine TOSEF üyeleri ile kurduğumuz TOSAŞ ile birlikte, ortak bir satın alma platformu oluşturarak, en efektif şekilde bu dönemde özel servislerin maliyetlerini azaltmayı hedefliyoruz. Virüs salgını sebebiyle yedek parça ithalatında; tedarik zincirinde sıkıntılar mevcut. Aynı zamanda yerli üreticilerimizin de önemli bir kısmı üretime ara verdi ya da ara vermeyi planlıyor. Bu dönemde birlik olarak hareket etmek, özel servisler nezdinde kritik önem taşıyor" dedi.

Turan, "2018 yılının ikinci yarısında herkes enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 10 indirim yapma hedefindeyken, bazı yedek parça ithalatçıları, o dönem yüzde 150'ye varan zamlar yaptı. İçinde bulunduğumuz konjonktürde, ithalat ve üretimdeki aksamalar nedeniyle fahiş zamlar yapan firmalar, tıpkı maske ve dezenfektan konusunda olduğu gibi yakından takip edilmeli. Yedek parça sektörünün şeffaf bir şekilde web sitelerinde parça fiyatlarını güncel olarak yayınlaması en etkili çözüm" yorumunda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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