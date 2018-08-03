Ölü Denilen Bebek 1,5 Yaşına Girdi

Gaziantep'te 3 hastanede de ölü olduğu söylenen ancak doğduktan sonra yaşadığı anlaşılan bebek 1,5 yaşına girdi. Bebeğin annesi kanser tedavisi görürken, şu an çalışamayan ve çocuklarına bakmak zorunda olan baba yardım bekliyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Safiye ve Hasan Tiken çifti 2017 yılında 4'üncü bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için hastaneye gitti. Burada yapılan muayenede bebeklerinin kalbinin durduğu ve bebeğin ölü doğacağı teşhisi ile aile yıkıldı. safiye Tiken, Gaziantep'te 2 hastaneye daha giderek tekrar muayene oldu. Ancak diğer hastanelerden aldıkları cevap da aynı oldu. Bebekleri için mezar hazırlayan çift büyük üzüntü yaşarken, Safiye Tiken hamileliğinin 24'üncü haftasında rahatsızlanarak İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüzü şişen Safiye Tiken'e doktorlar, bebek öldüğü için zehirlenebileceğini söyledi. Bu nedenle Gaziantep Üniversitesine sevk edilen Safiye Tiken acil ameliyata alındı. Doğumdan sonra hemşire baba Hasan Tiken'den bebeği almasını istedi. Bebeğinin öldüğünü duyduktan sonra yaşadığını gören baba, büyük şok yaşadı. gözleri görmeyen ve şuanda 1.5 yaşında olan bebek, göz ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.

"Bebeğiniz öldü dediler"

Baba Hasan Tiken, "2017 yılında Bebeğimizin cinsiyetini öğrenmek için hastaneye gittik. Burada yapılan muayenede bebeğin kalbinin durduğunu ve bebeğin ölü doğacağını söylediler. Ancak biz buna inanmak istemedik. 2 farklı hastanede daha muayene ettik eşimi, verilen cevap aynı çıktı. Büyük bir üzüntü yaşadık" dedi.

"Bebeğiniz yaşıyor dediler şok oldum"

Eşi Safiye Tiken'in gece rahatsızlandığını belirten Hasan Tiken, "2017 yılında eşim 24 haftalık hamileyken rahatsızlandı. Üniversite hastanesine ulaştığımızda Tıp fakültesi kadın doğum servisi tarafından eşim apar topar ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat sonrasında eşimi yoğun bakım ünitesine alınırken, yanıma gelen kadın doğum servisindeki bir hemşire Hasan Bey gidip bebeğinizi alabilirsiniz dedi. Durdum bekledim ameliyathaneye giden hemşireye, hemşire hanım bebeğinizi gidip alın dediniz bana ancak bebeğin ölüsünü mü alacağım dediğimde, oğlunuz yaşıyor deyince şoka girdim. Ağlasam mı, gülsem mi ne yapacağımı şaşırdım. Çünkü 3 hastanede 3 ayrı doktor bana bebeğin öldüğünü söyledi. Mezarı bile belliydi. Bebeğin olduğu odaya girdim korkuyorum da ne yapacağımı şaşırdım, bebeği elime aldığımda portakal kadar bir kafası olan ve doğarken 1 kilo 30 gram doğan minik bir bebek, ne yapacağımı şaşırdım ancak ağlıyorum. Veren de Allah alan da Allah şükür ettim. Allah'ıma şükrettim hem eşim kurtuldu hem de evladım" şeklinde konuştu.

7 ay küvezde kaldı

Yasin ismini verdiği bebeklerinin 7 ay küvezde kaldığını, eşi Safiye'nin ise 1 ay yoğun bakımda yattığı söyleyen baba, "Bebek doğduktan 3 ay sonra doktorlar bebeğimin gözlerinin görmediğini söylediler bir kez daha yıkıldım. Özel bir hastaneye götürdüm. Bebeğin gözlerinde kitle olduğunu söylediler. Kitlenin hemen alınması gerektiğini söylediler. Neyim var neyim yok sattım, çocuğumu ameliyat ettirdim" ifadelerini kullandı.

Hasan Tiken, Yasin isimli bebeklerinin şu anda 1,5 yaşında ve sağlıklı olduğunu söyledi.

"Eşim Safiye 4 yıldır troit kanseri tedavisi görüyor"

Hasan Tiken eşinin kanser tedavisi gördüğünü belirterek, "1'i kız olmak üzere 4 çocuk babasıyım, evliliğimizin 10'uncu yılında eşimin tiroit kanseri olduğunu öğrendiğimde dünya başıma yıkıldı. Eşimi Kırıkhan'da özel bir hastanede tedavi ettirdiğimde çoğu zamanlar eşim hastanede yatmak zorunda kalıyor. Evde çocukların yemeklerini ve temizliğini kendim yapıyorum. İsyan etmedim ancak tıkandığım noktalarda oturdum ağladım. işsizim çok zor günler geçirdim" diye konuştu.

Baba yardım eli bekliyor

Şu anda çalışmadığını söyleyen Tiken, eşinin tedavisinden dolayı çocuklarına bakmak zorunda kaldığını ve yardım beklediğini ifade etti. - GAZİANTEP