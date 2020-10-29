Özel öğrencilerden zeytin hasadı
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Özel öğrencilerden zeytin hasadı

29.10.2020 10:33 | Son Güncelleme: 29.10.2020 10:37
Özel öğrencilerden zeytin hasadı

Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, okulun bahçesinde zeytin hasadı yaptı.

Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, okulun bahçesinde zeytin hasadı yaptı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte okulun bahçesinde bulunan zeytinleri topladı.

Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi, engelli bireylerin rehabilite edilmeleri, sosyal hayata daha etkin katılmaları ve meslek sahibi olmalarına yönelik eğitim ve etkinliklerini sürdürüyor. 16 Haziran'dan itibaren sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirleri kapsamında bireysel derslerin devam ettiği rehabilitasyon merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle okul grubu öğrencileri de beş gün yüz yüze eğitime başladı. 480 özel öğrenci merkezde bireysel rehabilitasyon, mesleki eğitim ve iş uygulama eğitiminden faydalanıyor.

Zeytin topladılar

Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitimler dışında özel öğrencileri sosyal hayata hazırlamak için renkli etkinlikler de düzenleniyor. Her yıl düzenlenen zeytin hasadı bu yıl da öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Öğretmenleri eşliğinde okulun bahçesindeki ağaçlardaki zeytinleri toplayan öğrenciler, keyifli anlar yaşadı. Toplanan zeytinler yağ sıkımı için fabrikaya gönderildi.

Geliri öğrencilere

Uzun bir aradan sonra tekrar öğrencilerine kavuştukları için mutlu olduklarını ifade eden Mesleki Eğitim Okulu Müdürü Gülser Yılmaz, "Eğitim ve atölye çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimizle zeytin hasadı yaptık. Öğrencilerimiz önceki yıllarda kendi toplayıp kurdukları zeytinleri sabah kahvaltılarında tüketiyordu. Bu sene pandemiden dolayı kahvaltı öğünümüze ara verdik. Zeytinleri topladıktan sonra sıkma fabrikasına gönderiyoruz. 200 litreye yakın zeytinyağı bekliyoruz. Satışından elde edilen gelir de öğrencilerimizin eğitim gördüğü atölyelere malzeme olarak geri dönüyor" dedi. - ANTALYA

Özel öğrencilerden zeytin hasadı
Özel öğrencilerden zeytin hasadı
Özel öğrencilerden zeytin hasadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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