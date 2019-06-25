Özel öğrencilerden Vali Akın'a ziyaret

Kırşehir Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursta eğitim gören özel öğrenciler, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

El sanatları eğitimi alan özel öğrencileri kabul eden Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, engelli bireylerin aldıkları kursların onların sosyal hayata katılmaları ve el becerilerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Özel öğrencilerin aldıkları eğitim sonucu ortaya güzel eserler çıkarmasının engellilerin neler yapabileceğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Vali Akın, şöyle devam etti:

"Halk Eğitim Merkezinde aldıkları kursla çocuklarımız hem sanat öğreniyor hem de sosyal ve ekonomik hayata katılımları sağlanmış oluyor. Ortaya çıkardıkları eserlere bakılırsa, iyi bir eğitimle aşılamayacak engelin olamayacağı anlaşılıyor. Bizler de düzenlenen programlarda engelli kardeşlerimizle sık sık bir araya gelerek özel çocuklarımıza gereken desteği verme gayretinde oluyoruz. Bu vesileyle, özel öğrencilerin sosyal hayata katılıp eğitimlerine katkıda bulunan Halk Eğitim Merkezi yetkililerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyor, özel çocuklarımızı da tebrik ediyorum."

Kırşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgut Çetinkaya öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, özel öğrenciler, desteklerinden dolayı Vali Akın'a teşekkür ederek kendi el emeği hediyelerini takdim etti.

Kaynak: AA