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Özel öğrenci Mücahit Bulur, Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'nda ikinci oldu

Sivas'ta özel öğrenci Mücahit Bulur, Antalya'da düzenlenen Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.

04.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:08
Özel öğrenci Mücahit Bulur, Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'nda ikinci oldu

'ta özel öğrenci Mücahit Bulur, 'da düzenlenen Masa Tenisi Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.

Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi Mücahit Bulur, " Sivas Projesi" kapsamında sunulan imkanlarla Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na hazırlandı.

Bulur, 2-4 Şubat'ta Antalya'da düzenlenen Masa Tenisi Şampiyonası'nda ikinclik kürsüsüne çıktı.

Okulun müdürü Enver Yıldız, yaptığı açıklamada, "Özel öğrencilerimiz, yetenekleri doğrultusunda fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini gösteriyorlar. Okulumuzda mesleki eğitimin yanında sportif ve kültürel etkinlikler de yürütülmektedir. Öğrencilerimiz sorumluluklarını yerine getirme yönündeki azimleri ve ortaya koydukları performans bizleri mutlu ediyor." dedi.

Yıldız, Vali Salih Ayhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA
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