40 bin nüfuslu ilçede 600 galerici bulunuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

40 bin nüfuslu ilçede 600 galerici bulunuyor

09.11.2020 10:33 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:14

40 bin nüfuslu ilçede 600 galerici bulunuyor Uçak hariç her türlü araç alıcısıyla burada buluşuyor Türkiye'nin otomobil piyasasının kalbi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde atıyor.

40 bin nüfuslu ilçede 600 galerici bulunuyor

Uçak hariç her türlü araç alıcısıyla burada buluşuyor

GAZİANTEP - Türkiye'nin otomobil piyasasının kalbi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde atıyor. Güneydoğu'nun ikinci el araçlarının toplandığı 40 bin nüfuslu ilçesinde 600'e yakın araç galerisi bulunuyor. Türkiye'nin dört bir tarafından bu bölgeye gelen insanlar, aradığı özellikteki araçları satın alıyor.

İkinci el otomobil denildiğinde akla ilk gelen yerlerin başında gelen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaklaşık 600 galerici bulunuyor. Tarihi ipekyolu üzerinde bulunan ilçede çevresinde bulunan ilçede her gün otomobil pazarı var. Galericiler Uçak hariç her türlü aracı sattıklarını belirterek, ilçeye gelenlerin eli boş dönmediklerini ve en uygun araçların Nurdağı'nda olduğunu vurguluyor. Pandemi dolayısıyla sıfır araçların çıkmadığını bununda fiyat olarak ikinci ele yansıdığını ifade eden galericiler, pandemiye rağmen Nurdağı'nda her bütçeye uygun aracın bulunduğunu ifade etti. Uçak haricinde her türlü aracı sattıklarını belirten galericiler, Türkiye'nin her tarafından ilçeye araç için vatandaşların geldiğini söyledi.

"600'e yakın galerici var"

Nurdağı'nda 600'e yakın galericinin olduğunu söyleyen Galerici Turgay Gümüş" Burada 600'e yakın galerici var. Bu kadar galeri başka yerde yok. Burası Türkiye'nin orta bölgesidir. Burada her türlü araç satıyoruz. Pandemiden dolayı fiyatlar biraz yüksek. Burada her bütçeye uygun araç var. Buraya gelenler genelde boş çıkmıyor" dedi.

"Uçak hariç her türlü araç var"

Uçak hariç her türlü araç sattıklarını ifade eden Gümüş, "Burada uçak hariç her türlü araç satıyoruz. Diğer yerlerde günde bir sefer Pazar kurulur burada ise her gün araba pazarı vardır. Birçok bölgeden vatandaşlar buraya araç almaya geliyor. Bazı vatandaşlar gelip kendisine galeri dükkanı açıyor. Pandemi dolayısıyla sıfır araç çıkmadığı için millet ikinci ele yönlendi. Buda fiyata yansıdı. Gene Türkiye'de en uygun yer burasıdır" şeklinde konuştu.

"Buraya gelen boş gitmiyor"

Nurdağı'na gelenin boş dönmediğini belirten Galerici Ali Koyuncu ise, "Bütün büyük yollar buradan geçiyor. Dolayısıyla burası ticari yönden baya gelişti. Her bölgeden insanlar buraya araç almaya geliyor. Çünkü burada istediği marka ve modelde araç bulabiliyor. Fiyatta diğer yerlere göre daha uygun bu yüzden burası cazip haldedir. Genelde insanlar ben Nurdağı'na gittiğim zaman istediğim aracı bulurum diyorlar. O yüzdende burası çekim merkezi haline geliyor. Buraya gelen boş dönmüyor" ifadelerini kullandı.

"Yeterlilik belgesi bizi çok sevindirdi"

Koyuncu Yeterlilik belgesinin getirilmesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, "Yeterlilik belgesi bizi çok sevindirdi. Hükümetimize teşekkür ediyoruz. Ayak üstü millet araç satıyor. Güvenirliği yoktu şuan artık yeterlilik belgesi olanlar yapacak bu işi buda gerçekten ileriye dönük güzel bir çalışmadır" ifadelerine yer verdi.

Araba alım satımı işiyle uğraşan Sadık taş ise, "Nurdağı'nda 13 tane galeri sitesi var. daha yapılan siteler var. Burada 10 bin TL'lik arabada bulursun 300 bin liralık arabada bulursun her bütçeye araba vardır. Gelen boş çıkmaz aradığını mutlaka bulur" diye konuştu.

40 bin nüfuslu ilçede 600 galerici bulunuyor
40 bin nüfuslu ilçede 600 galerici bulunuyor
40 bin nüfuslu ilçede 600 galerici bulunuyor
40 bin nüfuslu ilçede 600 galerici bulunuyor
40 bin nüfuslu ilçede 600 galerici bulunuyor
40 bin nüfuslu ilçede 600 galerici bulunuyor
40 bin nüfuslu ilçede 600 galerici bulunuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LİDER OLGUN

İlgili Haberler

Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı
Şırnak'ta 28 bin 917 araç bulunuyor
Şırnak'ta 28 bin 917 araç bulunuyor
Son dakika: Bakan Albayrak: Çiftçimize 600 milyon TL destek sağladık
Son dakika: Bakan Albayrak: Çiftçimize 600 milyon TL destek sağladık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Madonna Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Arda Turan Fatih Terim Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım İstifa Galatasaray Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 40 bin nüfuslu ilçede 600 galerici bulunuyor - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 11:14:25. #1.14#
title