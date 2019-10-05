05.10.2019 19:07

- (Özel haber) Sabah hamur açtığı ellerle akşam kum torbası dövüyor!

SİVAS - Sivas'ta fırıncılık yapan 33 yaşındaki Behçet Kemal Yıldırım, her fırıncı gibi gün doğarken başladığı mesaisini akşam boks sporu yaparak spor salonunda devam ettiriyor.11 yıldır ringlerde olan Yıldırım'ın hedefi ise Türkiye Büyükler Boks Şampiyonasından dereceyle dönmek.

Sivas'ta doğan Behçet Kemal Yıldırım, çırak olarak fırında işe başladı. O günden bu yana fırıncılıktan vazgeçmeyen Yıldırım, iş ile sporu aynı ayda sürdürüyor. Boks lisansını 22 yaşında alan ve karşılaşmalara çıkmaya başlayan Yıldırım, Sivas'taki yerel turnuvalarda çeşitli dereceler elde etti. Boksa olan ilgisini sporculuk yaparak sürdüren Yıldırım, yaklaşık 11 yıldır Gençlikspor Boks Salonunda antrenmanlar yaparak müsabakalara hazırlanıyor.

"Erzincan'dan dereceyle dönmek istiyorum"

11 senelik boks sporunda önemli başarılar elde ettiğine inandığını belirten ve 6-7 Ekim'de Türkiye Büyükler Erkekler Boks Şampiyonası'na katılacağını belirten Yıldırım, "Boks şampiyonasına hazırlanmam yine nasip oldu. Şükürler olsun Sivas'ımızı temsil etmekte mutluluk duyuyorum. 2 aydır kesintisiz bir antrenmandan geçtik. Pazartesi günü yola çıkacağız. Her sene olduğu gibi tabii ki dereceyle dönmek istiyorum Erzincan'dan. Bizden iyi çalışanlar oluyor, bizden iyi mücadele edenler oluyor. Kimse kimsenin elini bükemiyor. Bu mücadelelerde diyoruz ki demek ki antrenman eksikliğimiz var. Ama biz gidip orada terimizin son damlasına kadar mücadele ediyoruz. Bu mücadelede sonuna kadar savaşmak ayrı bir duygu ve sevinç veriyor. Önemli olan gem Sivas'ın hem de şahsım adına orada ismimin geçmesi. Sivasımızın isminin geçmedi benim için gurur verici" dedi.

"Gece 4'te fırına gidiyorum"

Güne fırında çalışarak başladığını söyleyen Yıldırım, "Gece 4'te fırına gidiyorum. Ben pide fırıncısıyım. Akşam 4'e, 5'e kadar çalışıyoruz. Fırından çıktıktan sonra antrenmana geliyoruz. Bu maçlara hazırlanmak için günlerce, aylarca koşuyoruz. Kendimizi antrenmana odaklamış bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bunların sonucunda önemli olan bir şeyler elde edebilmek. İnşallah bunu da bu sene yapacağız. Bu müsabakada bana maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Erdem Şimşek ağabeyimize de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA