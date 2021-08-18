(Özel haber) Irak A Milli Futbol Takımı, Erciyes'te kampa girdi
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(Özel haber) Irak A Milli Futbol Takımı, Erciyes'te kampa girdi

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Yerel

(Özel haber) Irak A Milli Futbol Takımı, Erciyes'te kampa girdi Asya Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanan Irak A Milli Futbol Takımı, Erciyes'te kampa girerek hazırlıklarını burada sürdürüyor.

(Özel haber) Irak A Milli Futbol Takımı, Erciyes'te kampa girdi

KAYSERİ - Asya Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanan Irak A Milli Futbol Takımı, Erciyes'te kampa girerek hazırlıklarını burada sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes'e yaptırılan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol takımlarını ağırlamaya devam ediyor. Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Irak A Milli Futbol Takımı da, Erciyes'in temiz havasında kampa girdi. Dün kente gelen takım, merkezdeki antrenmanlarında güç topluyor.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi işletmecisi Serkan Çeri, "İlk yılımızda takımlar gelmeye başladı. Gelen takımlardan ve taleplerden memnunuz. Bundan sonra Erciyes'te çok daha fazla takımı ağırlayacağız. Geçen hafta Kosova şampiyonu buradaydı. Bizim asıl amacımız burayı uluslararası arenada tanıtmak istiyoruz. Bunu da en iyi futbolla yapabiliriz. Şimdi de Irak A Milli Futbol Takımı var. Asya Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyorlar. Dolayısıyla biz çok memnunuz. Bundan sonra da dünyanın her yerinden buraya takım geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Erciyes'in hava iklim şartlarının çok iyi olduğunu kaydeden Çeri, "Bunun yanında iki tane FIFA standartlarında sahamız var. sahaların bakımlarını da şirket olarak biz yapıyoruz. Hem sahalarımızı hem de şehri çok beğeniyorlar. Şehrin dinamikleri de önemli. Şehirde gidip gezebilecekleri birçok alternatif var. Buraya gelen takımların hepsi memnun ayrılıyor. Seneye ve önümüzdeki senelerde çok daha iyi takımların ve büyük isimlerin geleceğine inanıyoruz" dedi.

(Özel haber) Irak A Milli Futbol Takımı, Erciyes'te kampa girdi
(Özel haber) Irak A Milli Futbol Takımı, Erciyes'te kampa girdi
(Özel haber) Irak A Milli Futbol Takımı, Erciyes'te kampa girdi
(Özel haber) Irak A Milli Futbol Takımı, Erciyes'te kampa girdi
(Özel haber) Irak A Milli Futbol Takımı, Erciyes'te kampa girdi
(Özel haber) Irak A Milli Futbol Takımı, Erciyes'te kampa girdi
(Özel haber) Irak A Milli Futbol Takımı, Erciyes'te kampa girdi
(Özel haber) Irak A Milli Futbol Takımı, Erciyes'te kampa girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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