Özel Doğan Hayat Engelli Bakım Merkezinden "Yaza Merhaba" Etkinliği
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Özel Doğan Hayat Engelli Bakım Merkezinden "Yaza Merhaba" Etkinliği

Özel Doğan Hayat Engelli Bakım Merkezinden 'Yaza Merhaba' Etkinliği
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Fuat Gürel ve İl Protokolü, 2019 yılından itibaren 19 yaş ve üzeri kadın ve erkek ruhsal engelli bireylere hizmet vermeye başlayan Özel Doğan Hayat Engelli Bakım Merkezi tarafından düzenlenen "Yaza Merhaba" etkinliğinde merkezden hizmet alan vatandaşlarımız ile bir araya geldi.

Vali Fuat Gürel ve İl Protokolü, 2019 yılından itibaren 19 yaş ve üzeri kadın ve erkek ruhsal engelli bireylere hizmet vermeye başlayan Özel Doğan Hayat Engelli Bakım Merkezi tarafından düzenlenen "Yaza Merhaba" etkinliğinde merkezden hizmet alan vatandaşlarımız ile bir araya geldi.

Özel Doğan Hayat Engelli Bakım Merkezi sakinleri tarafından verilen mini konserin ardından bir konuşma yapan Vali Fuat Gürel, "Uzun süredir pandemi ile mücadele ediyoruz, maalesef birçoğumuz bu hastalığı geçirdik. Aylardır evlerinden dışarı çıkamayan kardeşlerimiz var diğer taraftan hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Salgın hastalık süreci ve mücadelemiz devam ediyor, Karabük ilimiz diğer illere nazaran iyi olan iller arasında, sağlık, emniyet ve jandarma teşkilatımız ile diğer tüm kurumlarımızın çok büyük gayretleri ve halkımızın duyarlılığı sayesinde başarılı bir seviyeye geldik, inşallah bundan sonra ki süreçte de tedbirleri elden bırakmadan bu başarımızı daha da yukarılara taşıyarak sürdürmek istiyoruz. İlimizde Yazıköy'de bir engelli bakım merkezimiz var ayrıca ilimize Özel Bakım Merkezi kazandırılması da çok önemli. İnşallah sağlığınıza kavuşursunuz ve normale dönersiniz ama en azından bu sürecin stabil olarak devam etmesi de önemli, Özel Doğan Hayat Engelli Bakım Merkezi yöneticilerine ve bu merkezde görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün yaza merhaba dedik inşallah diğer mevsimlere de güzel günlerde merhaba deriz. "diye konuştu.

Vali Fuat Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, kurum müdürleri ve Özel Doğan Hayat Engelli Bakım Merkezi sakinlerinin katıldığı "Yaza Merhaba" etkinliği günün anısına hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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