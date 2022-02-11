Özel çocukların hedefi 2024 Paris Olimpiyat Şampiyonluğu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Şehit Bedir Karabıyık Spor Kulübünün özel çocuklardan oluşan sporcuları 2024 Yılı Paris Olimpiyatlarında atletizm, futbol ve gülle atmada şampiyon olmak için gece gündüz çalışıyor.

Bandırma Şehit Bedir Karabıyık Spor Kulübü'nün özel çocuklardan oluşan 22 sporcusu 2022 - 2023 Yılında atletizm, futbol ve gülle atmada derece elde etmek için var gücüyle çalışıyor. Hedeflerinin 2024 yılında Fransa'nın Başkenti Paris'te yapılacak olimpiyatlara katılmak olduğunu belirten Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği ve Şehit Bedir Karabıyık Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Uçar, " Özel sporcularımız Türkiye' de düzenlenen Atletizm yarışmalarına ve Futbol turnuvalarına katılıyor. İki tane Atletizmde Türkiye Şampiyonu çocuğumuz var. 400 ve bin 500 metrede birinci olan çocuğumuz var. Bu yıl hem dernek olarak, hem de kulüp olarak yeniden spora önem verdik. Spor kulübü olarak şuan 22 özel çocuğumuz var. Bu çocuklar önümüzdeki bölge Şampiyonasına arkasından da Türkiye Şampiyonası var ona hazırlanıyorlar. Atletizm ve futbolda başarılı çocuklarımız var. Bu çocukları hazırlıyoruz Türkiye Şampiyonu yapmak için. Asıl hedefimiz 2024 yılında Paris ' te yapılacak Olimpiyatlara katılmak. Neden Bandırma'dan bir olimpiyat şampiyonu çıkmasın?. Türkiye Şampiyonu çıktı. Neden olimpiyat şampiyonu çıkmasın?. Bunu başaracak ekip, potansiyel ve sporculara sahibiz " şeklinde konuştu. - BALIKESİR