Özel çocuklara beş yıldızlı otel konforunda eğitim kampüsü

07.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:12

Yalova'da otizmli, down sendromlu, zihinsel engelli, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bulunan çocuklar için Milli Eğitim Bakanlığınca yapımına başlanan Özel Eğitim Kampüsü bu yıl hizmete girecek.

İsmetpaşa Mahallesi'nde deniz manzaralı ve kente hakim bir tepede 12 bin 766 metrekare alanda yaptırılan Yalova Özel Eğitim Kampüsü, tanı, teşhis, yönlendirme ile ihtiyaç duyulan tüm özel eğitim uygulamalarını tek çatı altında buluşturacak.

Bakanlığın Türkiye'deki ilk özel eğitim kampüsü niteliğiyle bu yıl açılması planlanan merkez, havuzları, açık ve kapalı spor alanları, uygulama evleri, hobi bahçeleri, anaokulu, müzik ve dil konuşma odaları, teknoloji tasarım laboratuvarları, eğitim atölyeleri, konferans salonu ve yemekhaneleri ile özel çocuklara 5 yıldızlı otel konforu sunacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de örnek olacak kampüsün, 35 derslik, 24 atölye, iki havuz, konferans salonu, müzik ve resim atölyeleri gibi birçok birime sahip olduğunu söyledi.

Ağırlık düzeylerine göre çocukların katlara yerleştirileceğini ve hazırlanan özel alanlarda eğitim verileceğini belirten Tosun, şöyle devam etti:

"Bütün özel eğitim çocuklarımızın her türlü etkinliği yapabileceği, velilerimiz için bekleme odaları, veli eğitim alanı ve dinlenme ile ihtiyaçlarını giderebileceği çok donanımlı bir özel eğitim kampüsünü ilimize kazandırdık. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde donatımlarını yaparak açmayı planlıyoruz. İlimize, ülkemize ve özel çocuklarımıza hayırlı olsun. Özel kampüs olarak bu şekilde Türkiye'nin ilk kampüsü. Yalova, özel eğitim alanında örnek bir projeyle ülkemize hizmet edecek. Kampüs konseptinde ilk olacak. İnşallah bundan sonra diğer illerimize de yapılacağını düşünüyorum."

Tosun, Yalova'da özel eğitim öğrencilerinin fiziki imkanları yeterli gelmeyen birçok okulda eğitim gördüğünü aktardı.

Servis ve yemek planlamasında sıkıntı yaşadıklarını, veliler için bekleme alanlarının bulunmadığını ifade eden Tosun, "Anne ve babaları, çocuklarıyla ilgilenmeleri dışında kalan zamanlarında iyi bir şekilde ağırlamayı istiyorduk. Bu düşünceyle, özel eğitim ve rehber öğretmenlerimizle, ilgili şube müdürümüzle oturup uzun soluklu bu projeyi tasarladık." dedi.

Tosun, 5-6 yıllık emeklerin sonucunda projenin tamamlanma aşamasına getirildiğini vurguladı.

Projenin maliyetinin 40 milyon lira olduğunu anlatan Tosun, "Allah devletimize zeval vermesin. Çok büyük bir proje oldu. İlimizin en büyük projesi. İnşallah özel çocuklarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ütü yapmayı, kahve pişirmeyi de öğrenecekler

Kampüsteki uygulama evinde çocuklara günlük yaşam becerileri kapsamında ütüden kahve yapmaya kadar kendi ihtiyaçlarını giderebileceği eğitimlerin verileceğine değinen Tosun, "Bu bölüm, evdeki tüm alanların olduğu bir yer. Bu alanda kendilerini evde hissediyor ve evde yapacakları günlük yaşam becerilerini bu uygulama evlerinde gerçekleştirebiliyorlar." diye konuştu.

Kampüste iki terapi havuzunun özellikle ortopedik engelli çocukların bazı egzersizleri yapabilmesi için tasarlandığını aktaran Tosun, "Okulumuzun içinde yok yok. Konferans salonumuz son teknolojiyle donatılmış, belki de ilimizin en kapasiteli konferans salonu olarak göze çarpıyor. Sadece özel eğitim alanındaki etkinlikleri değil, belki de Yalova'mızdaki birçok etkinliği burada gerçekleştireceğiz. İnşallah burası bir yaşam, öğrenme merkezi olacak." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA