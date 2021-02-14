Özbeklere dizi yaptı
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Özbeklere dizi yaptı

14.02.2021 08:07 | Son Güncelleme: 14.02.2021 08:10
Özbeklere dizi yaptı

Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ tarafından gerçekleştirilen Türk-Özbek ortak yapımı "Mendırman Celaleddin (Ben Celaleddinim)" dizisinin ilk bölümü bu akşam Özbekistan Milly TV'de yayınlanacak.

Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ tarafından gerçekleştirilen Türk-Özbek ortak yapımı "Mendırman Celaleddin (Ben Celaleddinim)" dizisinin ilk bölümü bu akşam Özbekistan Milly TV'de yayınlanacak. Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celaleddin Harzemşah'ın hayatını konu alan dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu üstlendi.

Kaynak: Hürriyet

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