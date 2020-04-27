Ozan Güven'den flaş karar Ünlü oyuncu Ozan Güven, yeni sevgilisi Deniz Bulutsuz'la evlilik planı yapıyor

Ozan Güven ile yeni sevgilisi Deniz Bulutsuz son olarak evinin sokağında kameralara takılmıştı. Komşusu Cem Yılmaz'a misafirliğe giden ünlü oyuncu, kameraları görünce sevgilisiyle hızla evine giriş yapmıştı. Tv100'ün haberine göre Ozan Güven'in bir süredir beraberlik yaşadığı dergi editörlüğü yapan Deniz Bulutsuz ile evlenip çocuk yapmak istiyor.& ;