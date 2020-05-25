Özalp'ta şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Ailelere Kaymakam Abdulkadir Çelik'in selamlarını ileten ekipler, bayramlarını kutladı. Aileler de ekiplere teşekkür ederek, şeker ikram etti. Kaynak: AA