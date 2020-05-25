Özalp'ta şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti
Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.
25.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:29
Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.
Ailelere Kaymakam Abdulkadir Çelik'in selamlarını ileten ekipler, bayramlarını kutladı.
Aileler de ekiplere teşekkür ederek, şeker ikram etti.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA