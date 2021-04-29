Özalp'ta çiftçilere 1400 meyve fidanı dağıtıldı

Van'ın Özalp ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle çiftçilere ekonomik gelir sağlamak amacıyla 1400 adet meyve fidanı dağıtıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle çiftçilere ekonomik gelir sağlamak amacıyla 1400 adet meyve fidanı dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda 1400 fidan, ilçeye bağlı mahallelerdeki çiftçilere ücretsiz teslim edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 hibe desteği ile verilen ceviz, elma, kayısı, armut, hünnap, kestane, asma ve badem ağaçları, çiftçilerden yoğun ilgi gördü.

İlçede meyve yetiştiriciliğin cazip hale gelmesi ve kaliteli ürünün elde edilmesi hedeflenen çalışmayla büyük meyve bahçelerinin oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı