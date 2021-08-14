Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Malatya'da olağan genel kurula katıldı

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, sendikanın Malatya Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, sendikanın Malatya Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Eroğlu'nun katıldığı 1. Olağan Genel Kurul'da şube başkanlığına Bülent Pekdaş seçildi.

Eroğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünya ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yaşadığını, son dönemlerdeki orman yangınları ve sel felaketlerinde insanların hayatlarını kaybettiğini belirtti.

Küresel ısınmaya neden olan ozon gazlarının salınımına Türkiye'nin katkısı yüzde 0,35 iken Çin'in yüzde 35, ABD'nin yüzde 25 seviyelerinde olduğunu dile getiren Eroğlu, gazların salınımının azaltılması için yapılan Kyoto Protokolü'nden ABD'nin çekildiğini, Çin'in imzalamadığını, Türkiye'nin ise termik santrallere, fabrikalara filtreler taktığını ve sorumluluğunu fazlasıyla yerine getirdiğini anlattı.

Sözleşmelerden doğan hakların çalışana olduğu gibi çalıştırana da haklar verdiğini, kavga etmeden, istişareyle haklarını aldıklarını dile getiren Eroğlu, bankaların hakkını da korumak zorunda olduklarını kaydetti.

Eroğlu, sözleşmede ne yazıyorsa onun yapılması gerektiğini, hiçbir sendika üyesinin 'Benim arkamda sendika var, ben bu işten kaytarayım.' deme hakkının bulunmadığını vurgulayarak, işçilerin sendikası olduğu gibi işverenlerin de sendikalarının bulunduğunu ifade etti.

Sendika üyesi olmayan çalışanlara "Üye olun" çağrısı

Hala sendika üyesi olmayan çalışanların bulunduğunu, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren kamu çerçeve protokolünün imzalandığını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"O masada Hak-iş ve Türk-İş vardı. İşçi sendikalarının toplam üye sayısı 2 milyon civarında. Hak-İş'in 750 bin, Türk-İş'in 1 milyon küsur. 200 bin civarında ise DİSK'in üyesi var. Türkiye'de SGK'lı olup üye olabilecek işçi sayısı 14 milyon. Yüzde 10'un biraz üstünde sendikalı sayısı. İşverenler, yıllardır sendikaları ile örgütlü ve toplu sözleşme görüşmelerinde işveren sendikaları başkanı, Çalışma Bakanı ile aynı tarafta yer alıyor. Yani devlet gücü de arkasında. Devlet ile masaya oturuyor, devlet adına bizimle pazarlık yapıyor. Kısacası bu ülkenin en yalnız, en yetim kesimi aslında işçiler. Biz de diyoruz ki 'Bankada çalışan bütün arkadaşlar lütfen üye olsun.' Beni eleştirin, yanlış bir şey yapıyorsam bunu söyleyin. Üye olmayan arkadaşım da gecenin 01.00'inde arıyor, beni eleştiriyor. 'Üye misiniz?' diye sorduğumda 'Değilim' diyor. Beni arayıp hesap soruyorsanız üye de olun. Birlik olalım, birlikte hareket edelim. Bize güç verin. Çok az sayıda da olsa üye olmayan arkadaşlarımız var, onları da lütfen davet edelim. Güçlü olalım. Güçlü olduğumuzun da farkına varalım.'

Sendikanın Malatya Şube Başkanı Bülent Pekdaş da konuşma yaptı.

Programa Ziraat Bankası Elazığ Bölge Yöneticisi İlker Ayhan, Halk Bankası Malatya Bölge Koordinatörü Tuncay Korkmaz, Ziraat Bankası şube müdürleri Serdar Baş, Yılmaz Çolak, Yusuf Metindir, Mesut Köşker, Fatih Soyer, Mehmet Özçoban, Halkbank şube müdürleri Seda Tunç, Hüriyet Ekin, Hak-İş Malatya İl Başkanı Bünyamin Geleri, Öz Sağlık İş Sendikası İl Başkanı Mustafa Türkoğlu, Öz İplik İş Sendikası İl Başkanı Ali Ağ, Öz Orman İş Sendikası İl Başkanı Ömer Cengiz Öztatar ve davetliler katıldı.

Genel kurulda Öz Finans İş Sendikası Malatya Şubesi Yönetim Kurulu, Bülent Pektaş, Özlem Çakır, Halime Gökçen, Engin Coşkun ve Mihrap Akgül'den oluştu.

Denetleme Kurulu'nda Cem Altunsaçlı, Ersin Arlı ve Ahmet Aydın, Disiplin Kurulu'nda da Ali Burak Uzunoğlu, Ahmet Çavdar ve Zeliha Çetinkaya yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş