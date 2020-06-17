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Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti

Felipe Melo'nun Emre Belözoğlu ile ilgili yaptığı paylaşım sonrası Fenerbahçeli dizi/sinema oyuncusu Ceyhun Fersoy küfür etti. Fersoy, daha sonra bu küfürü nedeniyle özür diledi.

17.06.2020 00:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:58

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo ve Fenerbahçeli dizi/ sinema oyuncusu Ceyhun Fersoy arasında sosyal medya üzerinden polemik yaşandı.

Felipe Melo, Emre Belözoğlu'nun gördüğü kırmızı kart sonrası instagram hesabından, "Daha maça bile girmeden kırmızı kart gördü." paylaşımını yaptı. Oyuncu Ceyhun Fersoy ise bu paylaşıma, "Sen büyük o.... ç......" yorumunu yaptı.

Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti

"MAÇIN GERGİNLİĞİNDEN DOLAYI KÜFÜR ETTİM, ÖZÜR DİLERİM"

Brezilyalı futbolcu, bu yorumu paylaşarak, "Sanatçı toplumun aynasıdır denir ama bu kendini sanatçı zanneden şahsiyet Türk toplumuna hiç mi hiç yakışmıyor. Takdiri Türk halkına ve canımdan çok sevdiğim Galatasaray taraftarlarına bırakıyorum..." yazdı.

Fersoy, daha sonra kendisine ait sosyal medya hesabından, "Beyler maçta sonra maçın gerginliğinden dolayı küfür ettiğim için özür diliyorum..." yazdı.

Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
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