Ovacık Kayak Merkezi'nde koronavirüs denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ovacık Kayak Merkezi'nde koronavirüs denetimi

21.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:21
Ovacık Kayak Merkezi'nde koronavirüs denetimi

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan Ovacık Kayak Merkezi'nde, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler yapıldı.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan Ovacık Kayak Merkezi'nde, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulunan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulan Ovacık Kayak Merkezi'nde Kaymakam Emre Dündar'ın katılımıyla denetim yapıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, işletmelere ve ziyaretçilere maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılar yapıldı. Ovacık Kayak Merkezi'ndeki denetimlerin ekipler tarafından devam edeceği bildirildi.

  


Ovacık Kayak Merkezi'nde koronavirüs denetimi
Ovacık Kayak Merkezi'nde koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Aykut Kocaman Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler İzmir Muğla Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ovacık Kayak Merkezi'nde koronavirüs denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 14:25:04. #1.15#
title