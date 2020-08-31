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ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları

Otomobillerdeki Özel Tüketim Vergisi'nde yapılan değişiklik ile otomobillerin de fiyatı değişti. Bu değişiklik daha alt segment otomobillerde indirim olarak yansırken özellikle ithal otomobillerde ise fiyatlar arttı. Biz de 2020 yılının en çok satan araçlarındaki fiyat değişimini derledik.

31.08.2020 19:31 | Son Güncelleme: 31.08.2020 19:51

Geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV değişimi ile birlikte artık motor hacmi 1.6 litreyi geçen modellerde belli bir fiyatın üstündeki araçlarda ÖTV yüzde 80 oranında belirlenecek. Bunun yanı sıra belirlenen 130 bin TL'nin altındaki modellerde ise ÖTV'nin yüzde 50'den yüzde 45'e düşürülmesi ile bu araçlarda da indirime gidildi.

2020 yılının en çok satılan araçlarından olan Egea ve Clio bu indirimden yararlanırken bu araçların fiyatlarına ÖTV indirimi yansıtılacak.

FIAT EGEA'NIN 2020 FİYATI NE KADAR OLACAK?

2020 yılının en çok satılan sıfır araçların başında gelen Egea ÖTV indiriminden pozitif yararlanacak. Fıat Egea'nın Urban Plus 1.4 Fire 95 HP modelinin fiyatı 125 bin 900 TL olarak açıklanmıştı.

ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
Fiat Egea

Egea'nın 130 bin TL'nin altında olmasından ötürü ÖTV'de gerçekleşecek düşüşle fiyatı yaklaşık olarak 5 bin TL daha ucuzlayıp 121 bin TL'den satın alınabilecek.

RENAULT CLIO'NUN 2020 FİYATI NE KADAR OLACAK?

2020'nin en çok satılan araçlarından biri olan Clio da düşüşten yararlanan modellerden biri oldu. ÖTV'nin yüzde 50'den yüzde 45'e düşürülmesiyle birlikte aracın güncellenen fiyatında 6 bin TL civarında bir indirim gerçekleşti.

Clio'nun Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg modelinin daha önce açıklanan vergisiz satış rakamı 84 bin 600 TL'ye tekabül ettiği için aracın fiyatının güncelleme ile birlikte vergiler dahil 149 bin 800 TL bandından 144 bin TL bandına düştü.

ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
Renault Clio

VOLKSWAGEN PASSAT'IN FİYATI NE KADAR OLACAK?

İthal araçlarda ise ÖTV'de yapılan değişiklik ile fiyatlar değişti. Almanya'dan ithal edilen Volkswagen Passat da ülkemizde en çok satan modellerden biri.

ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
Volkswagen Passat

Bu aracın 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression modeli Ağustos ayında 319 bin TL seviyesinde satılırken ÖTV'de yapılan değişiklik ile artık yüzde 80 oranında vergiye tabi olacak. Aracın yeni fiyatlandırması ise 360 bin TL civarında olacak.

TOYOTA COROLLA'NIN 2020 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bir başka çok satan araç olan Toyota Corolla'da ise ÖTV değişimiyle birlikte fiyatlar değişti. Corolla'nın Hybrid Passion X-Pack e-CVT modeli için Ağustos ayında belirlenen bayi satış fiyatı 275 bin TL bandındaydı.

ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
Toyota Corolla

Aracın vergisiz fiyatının 130 bin TL'nin üstünde olmasından ötürü ÖTV yüzde 80 olarak belirlenecek. Aracın fiyatındaki tahmini değişim ise 20 bin TL civarı olup 310 bin TL gibi satışa çıkması bekleniyor.

FORD FOCUS'UN 2020 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Türkiye'nin en çok satılan modellerinden biri olan Ford Focus'un Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 ise ÖTV indiriminden yararlanacak modellerden biri.

ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
Ford Focus Trend X 4 Kapı

Aracın Ağustos satış fiyatı 175 bin TL'ye tekabül ederken vergisiz bedeli 98 bin TL civarında olduğu için ÖTV yüzde 45'e düşecek. Aracın güncellemelerden sonra fiyatının ise 5 bin TL indirimle 170 bin TL olması bekleniyor.

ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
Haber Yorumları (3)
ZAM YOK FİYAT GÜNCELLEMESİ VAR: Yakinda evi satar iyi kötü bizi taşiyacak bir araba aliriz artik. Bunasil bir yönetim hep bana hep bana.
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ADAM: İyi oldu Araç fiyatları daha da artsın benzin 10 lira olsun herkes arabaya binemesin trafik rahatlasın
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YAZIK: Yazık
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