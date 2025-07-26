ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi mi? Araçlarda yeni ÖTV düzenlemesi ne zaman başlayacak? - SON DAKİKA

ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi mi? Araçlarda yeni ÖTV düzenlemesi ne zaman başlayacak? - SON DAKİKA
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2025'te araç alımında uygulanacak yeni ÖTV oranları, hem otomotiv sektörü hem de tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Hangi araçların hangi vergi dilimine gireceği kadar, düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği de merak konusu. Peki, yeni ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi mi, ne zaman uygulanacak? İşte, merak edilen tüm ayrıntılar…

2025 yılı itibarıyla araç alımında geçerli olacak yeni ÖTV oranları, otomotiv sektörünü ve tüketicileri yakından ilgilendiriyor. Yapılan düzenlemeyle birlikte, hangi araçların hangi vergi dilimine gireceği konusu gündemdeki yerini korurken, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen sorulardan biri de yeni ÖTV sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceği oldu. Peki, yeni ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi mi, ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ? - SON DAKİKA

Türkiye'de otomobil alımını doğrudan etkileyen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ancak düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Henüz Resmî Gazete'de yayımlanmadığı için yeni ÖTV sistemi şu an için uygulamada değil. Meclis'ten geçen düzenleme, Resmî Gazete'de yayımlandıktan sonra bir sonraki ayın başında yürürlüğe girecek.

ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi mi? Araçlarda yeni ÖTV düzenlemesi ne zaman başlayacak? - SON DAKİKAÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi mi

Yeni düzenleme kapsamında araçlara uygulanacak ÖTV oranları sadeleştirildi. Eski sistemde yer alan %45, %50, %60 ve %70 oranları kaldırıldı; bunun yerine %80, %150 ve %220 olmak üzere üç yeni sabit oran getirildi. Araçların silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre belirlenecek bu oranlar, hibrit ve elektrikli araçlar için farklılaştırılabilecek. Bu konuda karar yetkisi ise Cumhurbaşkanı'na ait olacak.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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