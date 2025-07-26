ÖTV DÜZENLEMESİ SON DAKİKA! ÖTV artışı hangi araçlarda geçerli olacak? Yeni ÖTV oranları hangi araçlara geldi?

Motorlu taşıt almayı planlayan vatandaşların gündeminde bu kez 2025 yılı ÖTV düzenlemeleri var. Araç fiyatlarını doğrudan etkileyen ÖTV oranlarındaki güncellemeler, özellikle sıfır araç almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Hangi segmentteki araca ne oranda vergi uygulandığı ve bu düzenlemeden kimlerin etkileneceği, merak edilen konuların başında geliyor. Peki, hangi araç yüzde kaç ÖTV? Yeni ÖTV oranları hangi araçlara geldi? İşte, detaylar…

ARAÇLARDA ÖTV DÜZENLEMESİ NE DEMEK?

2025 yılı itibarıyla otomobil alımında uygulanacak ÖTV sistemi yeniden şekillendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen yeni düzenlemeyle birlikte araç sahiplerini ve otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren önemli değişiklikler yürürlüğe girmeye hazırlanıyor. Yeni sistemde, hem içten yanmalı hem hibrit hem de elektrikli araçlar için farklı kriterlere göre ÖTV oranları belirlendi.

Düzenlemenin en dikkat çeken noktası ise en düşük ÖTV oranının %80'e çıkarılması. Eski sistemde yüzde 45 ile başlayan oranlar tamamen kaldırıldı. Artık motor hacmi, araç fiyatı ve batarya gücüne göre vergilendirme yapılacak.

ÖTV artışı hangi araçlarda geçerli olacak

HANGİ ARAÇ YÜZDE KAÇ ÖTV?

Yeni matrah ve güç esasına göre belirlenen ÖTV dilimlerine göre:

Benzinli ve dizel araçlarda motor hacmi düşük olanlar için minimum ÖTV oranı artık %80 olarak uygulanacak.

Orta segment ve belirli hibrit modellerde oran %150, lüks segmentlerde ise %220'ye kadar yükselebilecek.

Elektrikli araçlarda ise batarya gücü ve vergisiz satış fiyatına göre ÖTV oranları %10, %40, %50 ve %60 olmak üzere dört kademeye ayrıldı.

Hafif ticari araç sınıfındaki kamyonet ve SUV tarzı modeller için ise sabit %50 ÖTV oranı uygulanacak.

Yeni ÖTV oranları hangi araçlara geldi

YENİ ÖTV ORANLARI HANGİ ARAÇLARA GELDİ?

Yapılan değişiklikler, özellikle içten yanmalı ve yüksek vergili segmentlerde fiyat baskısı yaratabilirken, düşük bataryalı elektrikli araçlar için nispeten avantajlı bir tablo ortaya koyuyor. Yeni sistem, çevreci araçların önünü açarken lüks sınıfa giren modellerde vergi yükünü artırıyor.

Buna göre, daha düşük fiyatlı ve küçük bataryalı elektrikli otomobiller, %10 gibi daha düşük ÖTV oranlarından faydalanabilecek. Ancak yüksek batarya gücüne ve yüksek matraha sahip modellerde oran %60'a kadar çıkabilecek.

ÖTV zammı son dakika

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni ÖTV düzenlemesi henüz Resmî Gazete'de yayımlanmadı. Ancak Meclis onayının ardından kısa süre içerisinde yürürlüğe girmesi ve temmuz sonuna kadar resmi olarak uygulanmaya başlanması bekleniyor.