Oturarak voleybol oynayan gaziler Süper Ligde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oturarak voleybol oynayan gaziler Süper Ligde

Oturarak voleybol oynayan gaziler Süper Ligde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kırşehir'de gaziler ve engellilerden oluşan voleybol takımı Süper Lige çıktı.

Kırşehir'de gaziler ve engellilerden oluşan voleybol takımı Süper Lige çıktı.

Kaman ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi ile ortaklaşa yapılan çalışmada gaziler ve engelliler oturarak voleybol oynadı. 6 kişiden oluşan ana takım Ankara'da düzenlenen 1. Lig müsabakalarında turnuvalarda üst lige çıkabilmek için mücadele verdi. Kırşehir'de Kındam mevkiinde bulunan spor salonunda Kaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Voleybol Antrenörü Sultan Işık ile çalışan gaziler, Voleybol Türkiye Birinci Liginde de başarıyı yakaladı. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi Başkanı Bahattin Kaya, Süper Lig'de oynayacak olmanın gururunu yaşadıklarını ve her antrenmana heyecanla çıktıklarını söyledi. Kaman Kızıközü Oturarak Voleybol takımı olarak her zaman antrenman yaptıklarını ve oluşturulan ekibin de her türlü başarıyı yakalayacağını aktardı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi
Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi
Başakşehir, Ahmet Kutucu'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Başakşehir, Ahmet Kutucu'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Tyler Boyd, Beşiktaş'ın kamp kadrosuna dahil edilmedi
Tyler Boyd, Beşiktaş'ın kamp kadrosuna dahil edilmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Tarkan Müge Anlı Kartal Tibet Burak Özçivit
Spor Diego Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oturarak voleybol oynayan gaziler Süper Ligde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 14:22:15. #1.14#

title