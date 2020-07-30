Ottawa'da iki gecelik otel rezervasyonu yaptıranlara 100 dolarlık hediye kartı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ottawa'da iki gecelik otel rezervasyonu yaptıranlara 100 dolarlık hediye kartı

Kanada'nın federal başkenti Ottawa'daki otellerden herhangi birinde iki gecelik rezervasyon yaptıran herkese 100 dolarlık hediye kartı verilecek.

Ottawa'da iki gecelik otel rezervasyonu yaptıranlara 100 dolarlık hediye kartı
30.07.2020 00:29 | Son Güncelleme: 30.07.2020 00:32

Kanada'nın federal başkenti Ottawa'daki otellerden herhangi birinde iki gecelik rezervasyon yaptıran herkese 100 dolarlık hediye kartı verilecek.

Ottawa'daki turizm kuruluşlarının çatı organizasyonu olan ve 400'ü aşkın üyesi bulunan Ottawa Tourism'den yapılan açıklamada, uygulamanın, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektörünü canlandırmak için başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 100 dolarlık hediye kartından yararlanmak için rezervasyonların 30 Eylül 2020'ye, konaklamanın ise 31 Aralık 2020'ye kadar gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Hediye kartlarının otele girişte verileceği bildirilen açıklamada, kartların kentteki turistik aktivitelerin tamamında, alışveriş merkezlerinde, lokantalar ve tekne turlarında kullanılabileceği açıklandı.

Ottawa Tourism Başkan Yardımcısı Catherine Callary, kampanyanın sadece Ottawa'ya dışarıdan gelen ziyaretçiler için değil, başkentin sakinleri için de geçerli olduğunu vurguladı.

Callary, "Kendi arka bahçesinde turist olmak isteyenler de bu fırsattan yararlanabilir. Ottawa turizmi 43 bin kişiyi istihdam eden ve yıllık 2,2 milyar dolar getirisi olan, Ottawa için çok önemli bir sektördü. Bu sektörü eski günlerine geri getirmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Callary, Ottawa'nın turizm endüstrisinin Kovid-19 salgınından olumsuz etkilendiğini ve sektörün yeniden ayağa kalkmasının yıllar alacağını belirtti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi 3. Sayfa
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi Spor
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Dünya
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Spor
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Ekonomi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Magazin
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Bisikletin freni bacağına saplanan genç, kesilen parçayla hastaneye götürüldü
Bisikletin freni bacağına saplanan genç, kesilen parçayla hastaneye götürüldü
Son Dakika: Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü
Son Dakika: Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu artıyor
Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu artıyor
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor
Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Hava topunda kafasına darbe alan Trabzonsporlu Novak, yere yığıldı
Hava topunda kafasına darbe alan Trabzonsporlu Novak, yere yığıldı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Fatih Sultan İlhan Cihaner Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Beren Saat Reha Özcan Deniz Seki Şeyma Subaşı
Spor Mehmet Topal Burak Yılmaz Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Ottawa'da iki gecelik otel rezervasyonu yaptıranlara 100 dolarlık hediye kartı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 00:38:57. #1.14#
title