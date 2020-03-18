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Servet Şahin, Ordu, Ekonomi

OTSO: "İş dünyası durdu"

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, korona virüsü salgını nedeni ile iş dünyasında durgunluk yaşandığını, bu durumun hemen her sektörde kendisini hissettirmeye başladığını söyledi.

18.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:55
OTSO:

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, korona virüsü salgını nedeni ile iş dünyasında durgunluk yaşandığını, bu durumun hemen her sektörde kendisini hissettirmeye başladığını söyledi.

OTSO Başkanı Şahin, yaptığı açıklamada korona virüsü salgını sebebiyle tüm sektörlerin olumsuz etkilendiğine dikkat çekti. Şahin, "Havayolu, turizm, fuarcılık, eğlence, restoran, spor alanlarında faaliyet gösteren firmalar, bankacılık sektörü, petrol şirketleri başta olmak üzere ülkemizde pek çok sektör korona virüsünden olumsuz etkilendi. Otomotiv sanayi ve elektronik sektörü başta olmak üzere yurt dışından ithal girdisi olan, özellikle de Çin kaynaklı sektörler bu konuda daha çok olumsuz etkiye maruz kaldı" dedi.

"Salgın binlerce iş koluna darbe vurdu"

İhracatta korona virüsü kaynaklı sipariş iptalleri sorunu yaşayan sektörlerden de bahsettiklerini söyleyen Başkan Şahin, şöyle konuştu:

"Başta Çin ve diğer uzak doğu ülkeleri olmak üzere, Avrupa'dan yapılan ithalatların kesintiye uğraması hemen hemen tüm sektörlerde hissedilmektedir. Temel gıda ürünlerinde dahi ithalatta talep daralması yaşanmaktadır. Bu eğilim, ülkelerin birbirinden yaptığı ithalatın azalmasına yol açmasıyla birlikte küresel ticarette bir düşüş yaşanması kaçınılmaz olacaktır. İnsanların normal hayatlarına devam etmemesi, daha korumacı olması ve gelecek endişesi taşıması nedeniyle temel gıda, hijyen ve temizlik ürünleri, tıbbi malzeme ve ilaç, vs. dışında pek çok sektörün kısa ve orta vadede bu durumdan olumsuz etkileneceğini tahmin etmek güç değil. Sürecin yaz aylarını kapsaması durumunda ülkemizin turizm geliri de ciddi anlamda sekteye uğrayacaktır. Rezervasyon iptalleri turizm işletmelerini, beraberinde havayolu, eğlence, restoran ve bu sektörlerin tedarikçisi olan binlerce iş koluna darbe vuracaktır. Bankacılık sektörü de müşterilerinin durumu sebebiyle bu krizden fazlasıyla etkilenecektir."

"Gümrük kapılarının kapatılması uluslararası ticareti sıfırlayacaktır"

Başkan Şahin, ülkeleri birbirine bağlayan gümrük kapılarının tedbir amaçlı kapatılmasının uluslararası ticareti sınırlayacağına da dikkat çekerek, "Irak ve İran ile sınırların kapatılması ile birlikte ticaretin tamamen durmaması için bir tampon bölge oluşturulma planı halen tartışılıyor. Gemi yüklemelerinde geminin limana yanaşması, dolum ve-veya boşaltma faaliyetlerinin daha uzun bir prosedüre tabi olması sebebiyle transit süre uzamaktadır. En önemli ihracat bölgemiz olan Avrupa'ya giriş yaptığımız iki gümrük kapısında da şu an herhangi bir faaliyet kısıtlaması söz konusu değildir. İhracatın gerçekleştiği ülkelerde korona virüsü krizinin seyrine göre iç lojistikte yaşanan belirli sıkıntılardan söz edilebilir" açıklamasında bulundu.

"İşletmelere kredi ve sigorta desteği verilmelidir"

Son olarak girdi ithalatında sorun yaşadığı için üretim aksaması yaşayan sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinden bahsedildiğini söyleyen Başkan Servet Şahin, "Ülkemizin özellikle de Çin'den makine-teçhizat ve elektrik-elektronik ürünleri ithalatlarında düşüş yaşanmaktadır. Bu girdiler ile beslenen yerli sanayinin ve hizmet sektörünün kısa vadede sıkıntı yaşayacağını gözlemlenmektedir. Salgın nedeniyle önlem olarak faaliyetleri durdurulan işletmelerin zor duruma düşecekleri kaçınılmazdır. Bu kapsamda istihdamın azalmasını da önleyebilmek adına kapalı kalınacak dönem için personel maaşları ve sigorta primleri devlet tarafından, işsizlik fonundan karşılanmalıdır. İşletme sahiplerine sıfır faizli KGF destekli 6 ay geri ödemesiz kredi desteği verilmeli, direkt veya dolaylı olarak etkilenen işletmelerin vergi ödemeleri ertelenmeli, kira desteği yapılmalıdır. Biz Ordu Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu taleplerimizi ilgili mercilere ilettik ve olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Devletimiz her konuda gerekli önlemleri aldı ve bu süreci şimdiye kadar başarılı bir şekilde yürüttük. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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