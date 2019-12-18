OTSO Başkanı Şahin: "Krizlerden ve ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemek için de gereken önlemleri...

18.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:46

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Türkiye'de son yollarda piyasaların dalgalı ve endişeli seyir izlediğini belirterek, "Krizlerden ve ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemek için de gereken önlemleri almalıyız" dedi.



Ordu Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, 'Dalgalı Piyasalarda Risk Yönetimi ve Korunma Yöntemi' eğitimi gerçekleştirildi. Bir yatırım menkul değerler şirketi işbirliğinde düzenlenen eğitimde, Türkiye'de son yıllarda piyasaların dalgalanmaları ve buna bağlı olarak alınacak önlemler konuşuldu.



Programda konuşan OTSO Başkanı Servet Şahin, eğitimin konuya ilgi duyan, kur riski taşıyan ve yatırımcı üyelerin bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılması amacıyla düzenlendiğini kaydetti. Başkan Şahin, "Bildiğiniz gibi, Türkiye'de özellikle son yıllarda piyasalar endişeli ve dalgalı bir seyir izlemektedir. Bu sebeple risk yönetimi özellikle finans yöneticilerinin ve şirket sahiplerinin üzerinde en çok durması gereken konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hayatın içindeki risklerden korunmak için nasıl ki risklere karşı deprem sigortası, kasko, kaza sigortası gibi önlemler alıyorsak, krizlerden ve ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemek için de gereken önlemleri almalıyız" ifadelerine yer verdi.



Eğitim, çeşitli sunumlar eşliğinde devam etti. - ORDU

Kaynak: İHA