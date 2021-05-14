Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na başvurular sürüyor
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Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na başvurular sürüyor

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na başvurular sürüyor
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), sektörde katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilerek ihracatın artmasına katkı sunmak amacıyla düzenlediği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na başvurular sürüyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), sektörde katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilerek ihracatın artmasına katkı sunmak amacıyla düzenlediği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na başvurular sürüyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, OİB'in, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana organize ettiği yarışmaya başvurular, yarın başlayıp 3 Eylül'e kadar sürecek.

Ödül töreninin çevrim içi olarak 18 Ekim'de gerçekleştirileceği yarışmaya, 18 yaşını tamamlayan sektör profesyonelleri, akademisyenler, Ar-Ge merkezi ve teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrenciler, 3 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek.

"Hareketlilik Ekosisteminde Çözümler" temasıyla gerçekleştirilecek yarışmada, birinciye 140, ikinciye 120, üçüncüye 100, dördüncüye 80 ve beşinciye 60 bin lira ödül takdim edilecek.

Dereceye giren projelerin, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi'nde geliştirilmesine destek olunacak ve ayrıca yarışmayı kazanan beş proje sahibine, Ticaret Bakanlığı onayıyla "Yurtdışı Eğitim Bursu" verilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yarışmaya katılan tüm adaylara başarılar diledi.

Çelik, "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması ile dünyada sürücüsüz, yapay zekaya sahip, birbiriyle bağlantılı ve elektrikli araçların giderek yaygınlaştığı bir dönemde, Türkiye'nin sadece üretim değil, aynı zamanda Ar-Ge, yenilik ve tasarım merkezi olmasını ve ihracat artışına katkı sunmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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