Otomobilleri devrilen çift, yanan araçtan son anda kurtarıldı
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Otomobilleri devrilen çift, yanan araçtan son anda kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilerek yanmaya başlayan otomobildeki sürücü ve eşi, vatandaşlar tarafından son anda yanmaktan kurtarıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilerek yanmaya başlayan otomobildeki sürücü ve eşi, vatandaşlar tarafından son anda yanmaktan kurtarıldı.

İstanbul'dan Kastamonu yönüne giden Hüseyin Alibese idaresindeki 37 AAB 636 plakalı otomobil, Yeniçağa gişelerine yaklaşık bir kilometre kala yoldan çıkarak devrildi. Kazanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı.

Otomobilin yandığını gören diğer sürücüler, yaralı sürücü ve eşi Sebahat Ayan Alibese'yi araçtan çıkardı.

Sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan yaralı çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bolu ve Gerede Belediyesi itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.

Tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Otomobilleri devrilen çift, yanan araçtan son anda kurtarıldı
Otomobilleri devrilen çift, yanan araçtan son anda kurtarıldı
Otomobilleri devrilen çift, yanan araçtan son anda kurtarıldı
Otomobilleri devrilen çift, yanan araçtan son anda kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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