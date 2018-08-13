Otomobilin Motoruna Sıkışan Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı

Kilis'te yeni doğmuş bir kedi, sıkıştığı otomobilin motor kısmından itfaiyenin operasyonu ile kurtarıldı. Edinilen biliye göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Kilis'e gezmeye giden Abdulsamet Olgun, 31 TT 393 plakalı otomobilinden gelen kedi sesi üzerine Kilis İtfaiye Müdürlüğüne gitti. Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri, otomobili kanala çekerek motor kısmını söktü. İtfaiye ekipleri, yavru kediyi sıkıştığı bölgeden çıkardı. Yavru kedinin yeni doğduğu tahmin ediliyor. Yavru kedi İtfaiye Müdürlüğü tarafından belediye veterinerine teslim edilirken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)