Otomobilin çarptığı çocuk öldü
Kaza yerinden görüntüler Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Kaza yerinden görüntüler Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, M.C.Ö'nün (23) kullandığı 35 AP 8041 plakalı otomobil, Muradiye Mahallesi'nde yolun karşısına Musa Sözen'e (14) çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sözen'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü ifadesi alınmak üzere Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Musa Sözen'nin cesedi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.