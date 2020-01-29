Otomobilin çarptığı çocuk öldü
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Otomobilin çarptığı çocuk öldü

Kaza yerinden görüntüler Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

29.01.2020 19:05 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:06
Otomobilin çarptığı çocuk öldü

Kaza yerinden görüntüler 'nın ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.C.Ö'nün (23) kullandığı 35 AP 8041 plakalı otomobil, Muradiye Mahallesi'nde yolun karşısına Musa Sözen'e (14) çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sözen'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Musa Sözen'nin cesedi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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: Otomobilin çarptığı çocuk öldü
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