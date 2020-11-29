Otomobilde ilk yardım seti içinde kokain ele geçirildi
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Otomobilde ilk yardım seti içinde kokain ele geçirildi

29.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:40
Otomobilde ilk yardım seti içinde kokain ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir otomobilde yaptığı aramada ilk yardım seti içinde satışa hazır 154 gram kokain ile ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir otomobilde yaptığı aramada ilk yardım seti içinde satışa hazır 154 gram kokain ile ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak çalışma yaptı. Çalışmada bir otomobilde uyuşturucu bulunduğunu belirleyen polis, aracı takibe alarak Çerkezköy kavşağında durdurdu. Araçta yapılan aramada ilk yardım seti içinde satışa hazır 154 gram kokain, uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas terazi, aracın torpido kısmında 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucudan elde edildiği belirlenen 405 lira ele geçirildi.  Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi hakkında soruşturma sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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