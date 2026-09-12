Yeni Dacia Spring Türkiye’ye dönüyor: VW ID. Polo ve Skoda Epiq de yolda
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Dacia Spring'in Türkiye'ye dönüşü, VW ID. Polo ve Skoda Epiq'in yolda olması; özellikler, Avrupa fiyatları ve olası Türkiye satış fiyatlarıyla değerlendirildi.
Yeni Dacia Spring Türkiye'ye dönüyor. Aynı zamanda VW ID. Polo ve Skoda Epiq modellerinin de yolda olduğu belirtiliyor.
Bu araçların özellikleri, Avrupa fiyatları ve olası Türkiye satış fiyatları detaylı şekilde değerlendirildi.
Kaynak: Haber Merkezi