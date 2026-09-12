Haberler

Yeni Dacia Spring Türkiye’ye dönüyor: VW ID. Polo ve Skoda Epiq de yolda

Yeni Dacia Spring Türkiye’ye dönüyor: VW ID. Polo ve Skoda Epiq de yolda
Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dacia Spring'in Türkiye'ye dönüşü, VW ID. Polo ve Skoda Epiq'in yolda olması; özellikler, Avrupa fiyatları ve olası Türkiye satış fiyatlarıyla değerlendirildi.

Yeni Dacia Spring Türkiye'ye dönüyor. Aynı zamanda VW ID. Polo ve Skoda Epiq modellerinin de yolda olduğu belirtiliyor.

Bu araçların özellikleri, Avrupa fiyatları ve olası Türkiye satış fiyatları detaylı şekilde değerlendirildi.

Kaynak: Haber Merkezi
'Şimşekler' suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı

Özel harekattan 11 ilde operasyon! 10 şirkete el konuldu, 64 gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstifa edip geri dönmüştü! Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...

Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...
Çırak bulamayan babasına yardıma koşan Ecrin, 13 yaşında traktör tamir ustası oldu

'Sanayide kız olmaz' sözlerine aldırmadı! 13 yaşında tamir ustası oldu
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

Tüm çalışanlar dört gözle bekliyor! İşte asgari ücrette ilk rakam
Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanının “Kapımız açık” dediği belediye başkanı kararını verdi
Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

Utandıran görüntüler
Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi

Ve Oğuz Çetin'den İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama
Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çıkan sonuç çok konuşulacak

Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çok konuşulacak sonuç