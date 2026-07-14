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Volkswagen Grubu 100.000 işten çıkarmayı değerlendiriyor

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Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume, maliyetleri düşürmek için 100.000'e kadar işten çıkarma planladığını açıkladı. Çin'de satışların düşmesi ve ABD tarifeleri nedeniyle karlar keskin şekilde azaldı.

Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume, şirketin maliyetlerini düşürmek için 100.000'e kadar işten çıkarma planladığını duyurdu. Daha önce 2030'a kadar 50.000 işten çıkarma hedeflenirken, yeni rakam bunun iki katı. Blume, grubun maliyetlerinin rakiplerine göre %20 daha yüksek olduğunu ve daha verimli olmaları gerektiğini belirtti.

Grup, Çin'de satışların %26 düşmesi ve ABD'de tarifelerin etkisiyle karlarında keskin düşüş yaşadı. Ayrıca Çinli markaların Avrupa'ya girişi rekabeti artırdı. VW, geçen yıl sadece 8,9 milyar euro işletme karı elde etti. Almanya'daki dört fabrikanın geleceği belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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