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Türkiye'de Otomobil Pazarı Ağustosta Daraldı: TOGG Satış Rekoru Kırdı, Çinli Markalar Geriledi

Türkiye'de Otomobil Pazarı Ağustosta Daraldı: TOGG Satış Rekoru Kırdı, Çinli Markalar Geriledi
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Ağustos 2025'te otomobil pazarı yıllık bazda yüzde 25 gerileyerek 61 bin 529 adede düştü. Buna rağmen TOGG, satışlarını yüzde 291 artırarak 4 bin 886 adede çıkardı ve en çok satan üçüncü marka oldu. TOGG'un modelleri T10X ve T10F elektrikli pazarda ilk iki sırayı alırken, Çinli markaların toplam satışları yüzde 54,8 azaldı; BYD satışları 2 bin 600'den 46'ya geriledi.

Türkiye otomobil pazarı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,16 gerileyerek 61 bin 529 adet oldu. Pazardaki daralmaya rağmen TOGG dikkat çekti. Yerli otomobil üreticisinin satışları 1.249 adetten 4.886 adede yükseldi ve bir yılda yüzde 291,3 artış sağlandı. TOGG, Renault ve Volkswagen'in ardından en çok satan üçüncü marka oldu. Renault 7.919, Volkswagen 5.624, TOGG ise 4.886 adet sattı.

TOGG'un satışlarında T10X ve T10F modelleri etkili oldu. T10X 2.939 adetle elektrikli pazarın en çok satan modeli olurken, T10F 1.947 adetle ikinci sırada yer aldı. İki modelin toplamı 4.886 adedi buldu ve ağustosta satılan 11 bin 878 elektrikli otomobilin yaklaşık yüzde 41'i TOGG tarafından gerçekleştirildi.

Çinli markalarda ise keskin bir düşüş yaşandı. Ağustos 2025'te BYD 2.600, Chery 2.349, Jaecoo 817, MG 89, Leapmotor 13, Skywell 23 ve DFSK 5 otomobil satmıştı; toplam 5.896 adetti. Ağustos 2026'da ise BYD 46, Chery 1.361, Omoda & Jaecoo 960, MG 280, Hongqi 2 ve Maxus 14 satış gerçekleştirdi; toplam 2.663 adede geriledi. Çinli markaların satışları yüzde 54,8 azaldı. En dikkat çekici düşüş BYD'de görüldü: 2.600 adetten 46 adede geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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