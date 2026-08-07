Haberler

Türkiye'nin En Pahalı 10 Süper Otomobili

Türkiye'nin En Pahalı 10 Süper Otomobili
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de ikinci el ve özel ithalatla satışa sunulan süper otomobillerin fiyatları 87 milyon TL'den başlayıp 122 milyon TL'ye ulaşıyor; listede Ferrari, Lamborghini ve Rolls-Royce gibi markalar yer alıyor.

Türkiye otomobil pazarında ikinci el ve özel ithalat yöntemiyle alıcısını bekleyen süper otomobillerin etiket fiyatları yüz milyonlarca liraya ulaşıyor. Satışa sunulan markalar arasında Ferrari, Lamborghini, Mclaren, Aston Martin ve Rolls-Royce gibi dünya devleri bulunuyor. Sınırlı sayıda bulunan bu özel araçlar; yüksek performans kapasiteleri, özel üretim detayları ve Türkiye'deki kısıtlı arz seviyesi nedeniyle pazarın en yüksek fiyatlı seçeneklerini oluşturuyor.

Farklı modellerden oluşan ve Türkiye'deki en pahalı 10 otomobili bir araya getiren listede fiyatlar 87 milyon TL'den başlayarak 122 milyon TL'ye kadar uzanıyor. Listede yer alan en pahalı otomobiller şöyle: McLaren 720S (87 milyon TL), Ferrari SF90 Spider (87,75 milyon TL), Rolls-Royce Phantom (90 milyon TL), Aston Martin Vanquish (92,5 milyon TL), Ferrari 488 Pista (95 milyon TL), Ferrari Purosangue (105 milyon TL), Ferrari 12Cilindri Spider (109 milyon TL), Ferrari 812 GTS (110 milyon TL), Lamborghini Revuelto (112 milyon TL) ve Ferrari 849 Testarossa (122 milyon TL).

Kaynak: Haber Merkezi
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Sevgilisiyle skandal mesajları çıkmıştı! CHP'li başkan tutuklandı
Hür Ağbaba'nın para trafiği MASAK raporunda! Ağabey Veli Ağbaba'ya gönderilen miktar dudak uçuklattı

Raporlar Ağbaba'yı da yakacak! Ağabeyden gelen paralar dudak uçuklattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın

Bir babanın en zor günü! Dizlerinin üzerine çöküp feryat etti
Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti: Lav ve kül bulutu gökyüzünü kapladı

Görüntüler korkuttu: Avrupa'nın en aktif volkanı yeniden hareketlendi
Adıyaman'da trafikte kavga: Yolu trafiğe kapatıp saldırmaya çalıştılar

Kavgaya bu sefer kadın da dahil oldu! Korku dolu anlar kamerada
İstismar şüphelisine silahlı saldırı: 2 ağır yaralı

Hastanede vahşet anları! En suçsuz insan yaşam savaşı veriyor
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor