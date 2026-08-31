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Trump Yönetimi Yakıt Ekonomisi Standartlarını Düşürüyor

Trump Yönetimi Yakıt Ekonomisi Standartlarını Düşürüyor
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Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Trump yönetiminin araç yakıt ekonomisi standartlarını önemli ölçüde azaltacağını açıkladı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin önerisiyle 2031'e kadar filo ortalaması 34,5 mil/galon olacak; bu, Biden dönemindeki 50,4 mil/galon hedefinin oldukça altında. Duffy, 'Detroit'in Amerikalıların satın almak istediği arabaları üretmesini istiyoruz' diyerek kararı savundu.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin araç yakıt ekonomisi standartlarını keskin şekilde düşüreceğini yakında duyuracağını söyledi. Bu hamle, önceki yönetimin otomobil üreticilerini daha yakıt tasarruflu araçlar üretmeye zorlama politikasını tersine çeviriyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi Aralık ayında, 2022-2031 model yılları için yakıt ekonomisi gereksinimlerinin azaltılmasını ve 2031'e kadar filo ortalamasının 34,5 mil/galon olmasını önermişti. Bu, Biden dönemindeki 50,4 mil/galonun oldukça altında.

Duffy, 'Makul bir yakıt ekonomisi standardı duyurmak üzereyiz çünkü Detroit'in Amerikalıların satın almak istediği arabaları üretmesini istiyoruz' diye ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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