Trump, IndyCar Sürücülerini Beyaz Saray'da Ağırladı

Başkan Donald Trump, 22-23 Ağustos'ta Washington'da National Mall'da yapılacak ilk motor sporları etkinliği olan Freedom 250 Grand Prix'i tanıtmak üzere Indianapolis 500 galibi Alex Palou, David Malukas ve Felix Rosenqvist'i Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, etkinliğin 'Amerikan vatanseverliği, saf beygir gücü ve yaratıcılığın muhteşem bir gösterisi' olacağını söyledi.

Penske takım sahibi Roger Penske ve başkan Bud Denker'ın da katıldığı etkinlikte sürücüler, Oval Ofis ve hediyelik eşya dükkânını ziyaret etti. Rosenqvist, ilk duyduğunda şaka olduğunu düşündüğü yarışın ABD'nin 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleşeceğini belirtti. Yarış biletleri ücretsiz olacak ve gelirler hayır kurumlarına gidecek.

Kaynak: Haber Merkezi