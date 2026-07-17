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Toyota’dan Japon otomobil üreticilerine tarihi ortaklık çağrısı

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Toyota Başkan Yardımcısı Koji Sato, Avrupa pazarında Çinli markaların Japonları geçmesiyle tetiklenen çağrısında, parça üretim ve tedarik süreçlerinde tarihi bir ortaklık kurarak maliyetleri düşürmeyi ve kazanılan tasarrufları yeni teknolojilere aktarmayı önerdi. Japonya'nın Çin ve Güneydoğu Asya'da da pazar kaybı yaşadığı belirtiliyor.

Toyota Başkan Yardımcısı Koji Sato, Japon otomobil üreticilerinin küresel pazarda hayatta kalabilmesi için parça üretim ve tedarik süreçlerinde tarihi bir ortaklık kurulması gerektiğini belirtti. Sato’nun bu çağrısı, Avrupa pazarında Çinli üreticilerin ilk kez Japon markalarını geçmesiyle tetiklendi. Mayıs ayında Çinli markalar Avrupa’da 138 bin 140 araç satarken, Japon markaları 130 bin 424 adette kaldı.

Japon üreticiler ayrıca Çin ve Güneydoğu Asya pazarlarında da kayıp yaşıyor. Toyota’nın Çin satışları yılın ilk yarısında yüzde 17, Honda’nın satışları ise yüzde 35 düştü. Sato’nun çözüm önerisi, çelik, kablo tesisatı ve plastik bileşenler gibi parçalarda ortak bir “Japon Standardı” oluşturarak maliyetleri düşürmek. Bu sayede elde edilecek tasarruflar, yazılım, otonom sürüş ve batarya teknolojilerine aktarılacak. Ancak farklı üretim bantları ve mühendislik felsefeleri nedeniyle bu ortaklığın uygulanması büyük zorluklar barındırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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