Haberler

Skywell ET5 yangınları: Çinli inceleme heyeti Türkiye'de, araç sahiplerinden 90 bin TL talep

Skywell ET5 yangınları: Çinli inceleme heyeti Türkiye'de, araç sahiplerinden 90 bin TL talep
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de son altı ayda 7-8 Skywell ET5 elektrikli aracın yangına karışmasının ardından Çin'den gelen inceleme heyeti için distribütör Ulu Motor'un 90 bin TL ücret talep etmesi araç sahiplerini kızdırdı.

Türkiye'de son altı ayda 7 ila 8 Skywell ET5 elektrikli otomobilin yangına karışması üzerine Çin'den inceleme heyeti ülkeye geldi. Ancak distribütör Ulu Motor, inceleme öncesinde araç sahiplerinden 90 bin TL artı KDV ücret talep etti. Şirket, bu tutarın onarım bedeli olduğunu açıkladı.

Ayrıca araçların servise taşınması için 5 bin TL çekici ücreti de kullanıcıdan alınacak. Ulu Motor, olası yangın nedenleri arasında batarya alt muhafazasının darbe alması, standart dışı soğutma sıvısı kullanımı, bakım aksatılması ve yetkisiz yazılım yüklenmesini saydı. Ancak ET5 sahipleri, düzenli bakım yaptırdıklarını ve yetkisiz işlem yapmadıklarını belirterek yangınların nedeninin belirsiz olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzerine kale direği devrilen minik çocuk hayatını kaybetti

Oynadığı oyun sonu oldu! Minik çocuk babasının gözü önünde can verdi
Trump durdurulmasını istemişti! İsrail'in Gazze saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

İsrail yine saldırdı! Fotoğraflara bakmaya yürek dayanmaz
Yaren doktor olacaktı! Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı

Alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Türkiye’den kaçırırken yakalandılar! Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza

Bunu da gördük! Türkiye'den kaçırırken suçüstü yakalandılar