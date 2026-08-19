Skywell ET5 yangınları: Çinli inceleme heyeti Türkiye'de, araç sahiplerinden 90 bin TL talep

Türkiye'de son altı ayda 7 ila 8 Skywell ET5 elektrikli otomobilin yangına karışması üzerine Çin'den inceleme heyeti ülkeye geldi. Ancak distribütör Ulu Motor, inceleme öncesinde araç sahiplerinden 90 bin TL artı KDV ücret talep etti. Şirket, bu tutarın onarım bedeli olduğunu açıkladı.

Ayrıca araçların servise taşınması için 5 bin TL çekici ücreti de kullanıcıdan alınacak. Ulu Motor, olası yangın nedenleri arasında batarya alt muhafazasının darbe alması, standart dışı soğutma sıvısı kullanımı, bakım aksatılması ve yetkisiz yazılım yüklenmesini saydı. Ancak ET5 sahipleri, düzenli bakım yaptırdıklarını ve yetkisiz işlem yapmadıklarını belirterek yangınların nedeninin belirsiz olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi