OSD, ocak-ağustos otomotiv üretim verilerini açıkladı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılı ocak-ağustos dönemine ilişkin üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, ilk 8 ayda toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüşle 841 bin 583 adet oldu. Otomobil üretimi ise yüzde 19 azalarak 458 bin 169 adede geriledi.

Traktör üretimi de eklendiğinde toplam üretim 854 bin 860 adet olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi