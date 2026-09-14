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OSD, ocak-ağustos otomotiv üretim verilerini açıkladı

OSD, ocak-ağustos otomotiv üretim verilerini açıkladı
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OSD'nin verilerine göre, 2026'nın ocak-ağustos döneminde toplam otomotiv üretimi yüzde 7, otomobil üretimi yüzde 19 azaldı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılı ocak-ağustos dönemine ilişkin üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, ilk 8 ayda toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüşle 841 bin 583 adet oldu. Otomobil üretimi ise yüzde 19 azalarak 458 bin 169 adede geriledi.

Traktör üretimi de eklendiğinde toplam üretim 854 bin 860 adet olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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