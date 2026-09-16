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Nissan, yeni Kicks modelini Avrupa'da satışa sunmaya hazırlanıyor

Nissan, yeni Kicks modelini Avrupa'da satışa sunmaya hazırlanıyor
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Nissan'ın yeni nesil Kicks modeli, İngiltere'deki Sunderland Fabrikası'nda üretilecek. Modelin Türkiye'ye gelişi ise 2028 yılının ortalarını bulabilir.

Nissan, Avrupa ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. Markanın yeni nesil Kicks modeli, İngiltere'deki Sunderland Fabrikası'nda üretilecek ve Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.

Nissan'ın açıklamasında Türkiye de yer alıyor. Ancak modelin Türkiye'ye gelmesi 2028 yılının ortalarını bulacak.

Kicks'in Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı, hangi donanım seviyeleriyle sunulacağı ve fiyatının ne olacağı henüz açıklanmadı. Bu detayların Avrupa satışlarının başlamasına yakın dönemde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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