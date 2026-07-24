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Mercedes-Benz, ABD'nin Çinli otomobil üreticilerine yönelik yasağından etkilenebilir

Mercedes-Benz, ABD'nin Çinli otomobil üreticilerine yönelik yasağından etkilenebilir
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ABD Senatosu'nun Çinli otomobil üreticilerini hedef alan yasa tasarısı, yüzde 20 pasif Çin yatırımı bulunan Mercedes-Benz'i de kapsıyor. Alman üretici, 'Bağlantılı Araç Güvenliği Yasası 2026' nedeniyle Amerikan pazarında mağduriyet yaşayabilir. Tasarı, Bluetooth ve Wi-Fi gibi teknolojileri de içeriyor.

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, ABD'de kabul edilen bir yasa tasarısı nedeniyle beklenmedik bir mağduriyet yaşayabilir. ABD Senatosu Ticaret Komitesi, Çinli otomobil üreticilerinin Amerikan pazarına girişini yasaklayan bir düzenlemeyi onayladı. Ancak tasarı, Çinli kuruluşlarca yüzde 15'ten fazla sahipliği olan şirketleri de kapsadığı için Mercedes-Benz, yaklaşık yüzde 20'lik pasif Çin yatırımı nedeniyle bu yasaktan etkilenecek.

'Bağlantılı Araç Güvenliği Yasası 2026' adlı tasarı, oy birliğiyle kabul edildi ve Senato'nun tamamında görüşülmeye hazır hale geldi. Tasarının sahibi Senatör Moreno, yasanın Amerikan otomobil üreticilerini ve işçilerini Çin'in tehdidine karşı koruyacağını savundu. Moreno, Mercedes-Benz'in 2030 yılına kadar uyum sağlayabileceğini ve gerekirse muafiyet alabileceğini belirtti.

Yasa ayrıca Bluetooth, Wi-Fi ve hücresel bağlantı gibi teknolojileri de kapsıyor. Moreno ve Demokrat Senatör Elissa Slotkin, Biden yönetiminin Çinli otomobil üreticilerini ABD'de satıştan men eden düzenlemesini yasalaştırmak için bu tasarıyı sundu. Senatör Ted Cruz, General Motors'un bu düzenlemeyle Mercedes-Benz'i piyasadan çıkarmaya çalıştığını iddia ederken, GM bu suçlamayı reddetti ve yasanın bireysel üreticilerle ilgili olmadığını söyledi.

Mercedes-Benz, ABD'deki geniş operasyonlarına dikkat çekerek ulusal güvenliği koruyan mevzuatı desteklediğini ancak iş faaliyetlerinin etkilenmemesi için çaba göstereceğini açıkladı. Polestar gibi Çin bağlantılı diğer Avrupalı markalar da benzer sorunlarla karşı karşıya.

Kaynak: Haber Merkezi
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