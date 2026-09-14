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Manuel Vitesli Otomobillerin Pazar Payı Yüzde 3'e Geriledi

Manuel Vitesli Otomobillerin Pazar Payı Yüzde 3'e Geriledi
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Türkiye otomotiv pazarında manuel vitesli otomobillerin payı 2026 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 3'e indi; otomatik vitesli otomobillerin payı ise yüzde 97'ye yükseldi.

Türkiye otomotiv pazarında manuel vitesli otomobillerin payı, 2026 Ocak- Ağustos döneminde yüzde 3 seviyesine geriledi. Böylece manuel vitesli araçların pazardaki ağırlığı geçmişe kıyasla büyük ölçüde azalmış oldu.

10 yıl önce manuel vitesli otomobillerin pazar payı yüzde 42,7 düzeyindeydi. Bu oran, otomatik vitesli otomobillerin payının yüzde 97'ye çıkmasıyla birlikte belirgin şekilde düştü. 2025'in aynı döneminde otomatik vitesli otomobillerin payı ise yüzde 94,5 olarak kaydedilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi
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