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Jaguar Land Rover 4 bin kişiyi işten çıkarıyor

Jaguar Land Rover 4 bin kişiyi işten çıkarıyor
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İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi JLR, maliyetleri 1,7 milyar sterlin azaltmak amacıyla iki yıl içinde 4 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Şirket, siber saldırı, tedarikçi yangını ve ABD tarifelerinin etkisiyle zor bir dönemden geçiyor.

İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), Pazartesi sabahı küresel iş gücünde 4 bin kişilik işten çıkarma planını doğruladı. Bu hamle, maliyetleri 1,7 milyar sterlin azaltmayı hedefleyen şirketin yeniden yapılanma çabalarının bir parçası olarak görülüyor. İşten çıkarmaların büyük bölümünün ofis çalışanlarını etkilemesi ve ağırlıklı olarak İngiltere'deki operasyonları kapsaması bekleniyor.

JLR, son bir yılda satışlarında ve karında düşüş yaşadı. Ağustos ayında açıklanan son çeyrek verilerine göre gelir yüzde 9,6, araç satış hacmi ise yüzde 9,2 geriledi. Şirketin vergi öncesi karı, istisnai kalemler hariç, geçen yılki 351 milyon sterlinden 109 milyon sterline düştü. Mart ayında sona eren mali yılda ise kar, büyük siber saldırının üretimde yarattığı aksaklıklar nedeniyle yüzde 99'un üzerinde azalarak 14 milyon sterline gerilemişti.

Şirketi etkileyen sorunlar arasında geçen yıl eylül ayında İngiltere'deki tüm fabrikalarını beş hafta durduran siber saldırı da yer alıyor. Ayrıca, mart ayında Norveç'teki bir tedarikçinin fabrikasında çıkan yangın, Range Rover ve Range Rover Sport üretimini geçici olarak durdurdu. Orta Doğu'daki çatışmalar enerji ve yakıt maliyetlerini artırırken, Donald Trump'ın uyguladığı tarifeler ABD'de Range Rover ve Defender satışlarını olumsuz etkiledi. Bu gelişmeler, tüketicilerin bütçelerindeki sıkıntı ve Çinli üreticilere yönelme eğilimiyle birleşerek talebi daha da zayıflattı.

JLR ayrıca Jaguar markasının elektrikli modellere geçiş süreci nedeniyle bazı dizel ve benzinli modellerin üretimini durdurdu. Elektrikli Range Rover'ın üretimi ise gecikmeler nedeniyle önümüzdeki haftalarda başlayacak. Şirket, bu yeniden yapılanmanın gelecekte daha güçlü ve rekabetçi bir JLR yaratacağına inanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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