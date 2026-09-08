Jaguar Land Rover 4 bin kişiyi işten çıkaracak

Jaguar Land Rover (JLR), Çin rekabeti, ABD tarifeleri ve elektrikli araçlara geçiş nedeniyle zorluk yaşıyor. Şirket, önümüzdeki iki yıl içinde 4.000 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Kesintiler çoğunlukla Birleşik Krallık'taki genel merkez ofisini etkileyecek.

Geçen yıl yaşanan siber saldırı, üretimi bir aydan fazla durdurmuş ve şirketin uzun vadeli sorunlarını artırmıştı. CEO PB Balaji, çalışanlara 'özen, adalet ve saygıyla' destek olacaklarını söyledi ve otomotiv sektörünün yoğun rekabet ve jeopolitik belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Şirket, kesintileri gönüllü işten çıkarmalarla yapmak istiyor; başvurular 4 Ekim'e kadar sürecek. Gerekirse zorunlu işten çıkarmalar da gündeme gelebilecek. Amaç, iki yılda 1,7 milyar sterlin tasarruf sağlamak.

Birmingham Üniversitesi'nden Profesör David Bailey, JLR'nin Birleşik Krallık ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğunu ve tedarik zincirine bağlı birçok işin bulunduğunu söyledi. Şirketin Çinli rakiplerine satış kaybettiği ve ABD'de fabrikası olmadığı için Trump'ın tarifelerinden olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

BMW eski direktörü Ian Robertson, JLR'nin rakipleri gibi ABD'de üretime geçmekte geç kaldığını ve elektrikli araçlara da 'biraz geç' kaldığını ifade etti. Jaguar, 2018'de I-PACE'i çıkarmıştı; ancak geçen hafta duyurulan elektrikli Range Rover, o zamandan bu yana ilk elektrikli model olacak.

İşçi sendikası Unite'in genel sekreteri Sharon Graham, iş kayıplarını azaltmak için tüm seçeneklerin değerlendirilmesini talep etti. Bazı çevreler, sorunların sebebi olarak önceki Muhafazakar hükümetin getirdiği sıfır emisyonlu araç (ZEV) zorunluluğunu gösteriyor.

Gölge Ulaştırma Bakanı Richard Holden, ZEV zorunluluğu ve yüksek enerji maliyetlerinin İngiliz otomotiv endüstrisini 'felç ettiğini' söyleyerek bunu kaldıracaklarını belirtti. Öte yandan, UKSIF (Birleşik Krallık Sürdürülebilir Yatırım ve Finans Derneği) ZEV zorunluluğunu savunarak, elektrikli araç pazarının büyümesi için kritik olduğunu savundu.

Kaynak: Haber Merkezi