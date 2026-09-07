Haberler

Jaguar Land Rover 4 Bin Kişilik İşten Çıkarma Planını Doğruladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şirket, otomotiv sektöründeki 'önemli zorlukları' gerekçe göstererek rekabet gücünü artırmak için 'kararlı hareket ettiğini' söyledi. Çoğu iş kaybının Birleşik Krallık'ta ve üretim dışı personelden olacağı belirtiliyor.

Jaguar Land Rover (JLR), önümüzdeki iki yıl içinde küresel işgücünü yaklaşık 4 bin kişi azaltacağını açıkladı. Şirket, otomotiv endüstrisinin yoğun rekabet, teknolojik değişim ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle önemli zorluklarla karşı karşıya olduğunu, bu nedenle organizasyonel karmaşıklığı azaltarak 1,7 milyar sterlin tasarruf hedeflediğini duyurdu.

JLR, bu adımların önümüzdeki beş yıl içinde elektrikli araçlar, dijital teknolojiler ve ileri üretim alanlarına yapılacak 15-18 milyar sterlinlik yatırımı destekleyeceğini ve şirketin başabaş noktasını 300 bin araca düşüreceğini belirtti. Ancak işten çıkarmaların özellikle Birleşik Krallık'taki üretim dışı personeli etkileyeceği tahmin ediliyor.

Şirket, COVID pandemisinden bu yana enerji maliyetlerindeki artış, ABD ticaret tarifeleri ve geçen yıl yaşanan siber saldırı gibi sorunlarla mücadele ediyor. Ayrıca, zayıf elektrikli araç talebi nedeniyle sıfır emisyon hedeflerini gevşeten şirket, Jaguar markasının geçen yıl benzinli ve dizel üretimini durdurma kararının satışları olumsuz etkilediğini kabul ediyor.

JLR, önümüzdeki 12 ayda beş yeni ürün piyasaya süreceğini ve Kuzey Amerika gibi pazarlara odaklanarak çift haneli gelir büyümesi hedeflediğini açıkladı. İşten çıkarma haberi Birleşik Krallık'ta tepki çekti; milletvekili Liam Byrne bu durumu 'işçiler, aileler ve topluluklar için bir darbe' olarak nitelendirirken, hükümet sözcüsü otomotiv sektöründeki zorlu küresel koşulların etkisine dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimseye ameliyat yaptırmayız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıldır firariydi! Kadın kılığında yakalandı

8 yıldır firariydi! Tuğrul'u bu değişim bile kurtaramadı
İmamoğlu davasında oğlu kürsüde! Mehmet Selim İmamoğlu’ndan dikkat çeken savunma

İmamoğlu davasında oğlu kürsüde! Parasının kaynağını borçla açıkladı
Elif Karaarslan'a bir darbe daha! Aylık 2 milyon TL'lik gelir kapısı kapandı

Milyonluk gelir kapısı kapandı!

Politikacıdan ülkeyi sarsan itiraf: Seçmenlerimle belediye binasında ilişkiye girdim!

Skandal siyasetçiden itiraf: Belediyede seçmenlerimle ilişkiye girdim
Fenerbahçe'de sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu

Sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu
3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi

Minik Mavi'yi hayattan koparan sürücü kendini böyle savundu
Okan Buruk'tan yıldız ismine özel ilgi! Yiyeceği yemeğe kadar karışıyor

Antrenmanlarda sürekli takip ediyor, yiyeceği yemeğe kadar karışıyor