Jaguar Land Rover 4 Bin Kişilik İşten Çıkarma Planını Doğruladı

Jaguar Land Rover (JLR), önümüzdeki iki yıl içinde küresel işgücünü yaklaşık 4 bin kişi azaltacağını açıkladı. Şirket, otomotiv endüstrisinin yoğun rekabet, teknolojik değişim ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle önemli zorluklarla karşı karşıya olduğunu, bu nedenle organizasyonel karmaşıklığı azaltarak 1,7 milyar sterlin tasarruf hedeflediğini duyurdu.

JLR, bu adımların önümüzdeki beş yıl içinde elektrikli araçlar, dijital teknolojiler ve ileri üretim alanlarına yapılacak 15-18 milyar sterlinlik yatırımı destekleyeceğini ve şirketin başabaş noktasını 300 bin araca düşüreceğini belirtti. Ancak işten çıkarmaların özellikle Birleşik Krallık'taki üretim dışı personeli etkileyeceği tahmin ediliyor.

Şirket, COVID pandemisinden bu yana enerji maliyetlerindeki artış, ABD ticaret tarifeleri ve geçen yıl yaşanan siber saldırı gibi sorunlarla mücadele ediyor. Ayrıca, zayıf elektrikli araç talebi nedeniyle sıfır emisyon hedeflerini gevşeten şirket, Jaguar markasının geçen yıl benzinli ve dizel üretimini durdurma kararının satışları olumsuz etkilediğini kabul ediyor.

JLR, önümüzdeki 12 ayda beş yeni ürün piyasaya süreceğini ve Kuzey Amerika gibi pazarlara odaklanarak çift haneli gelir büyümesi hedeflediğini açıkladı. İşten çıkarma haberi Birleşik Krallık'ta tepki çekti; milletvekili Liam Byrne bu durumu 'işçiler, aileler ve topluluklar için bir darbe' olarak nitelendirirken, hükümet sözcüsü otomotiv sektöründeki zorlu küresel koşulların etkisine dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi