İngiltere'de Otomobil Pazarı Temmuz'da %11,7 Büyüdü, EV Satışları Rekor Kırdı

Birleşik Krallık'ta yeni otomobil pazarı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %11,7 büyüdü. Motor Üreticileri ve Satıcıları Derneği (SMMT) verilerine göre, geçen ay 156 bin 571 yeni otomobil kaydedildi. Bu, 2019'dan bu yana en iyi Temmuz performansı oldu. SMMT, bu artışın art arda sekizinci ay yıllık büyümeye işaret ettiğini belirtti.

Kayıtlardaki artışta elektrikli araçların güçlü satışı etkili oldu. Saf bataryalı elektrikli otomobil kayıtları, Temmuz 2025'e kıyasla %44,5 yükseldi. Bu durum, geniş model seçenekleri, hükümet satın alma teşvikleri ve üreticilerin büyük indirimlerine bağlandı.

SMMT Genel Müdürü Mike Hawes, Temmuz'un rekor EV performansını büyük bir başarı olarak nitelendirdi. Ancak, üreticilerin EV indirimlerinde milyarlarca sterlin kaybetmeye devam etmesi halinde bu ilerlemenin sürdürülemeyeceğini vurguladı. Hawes, sektörün karbonsuzlaştırmaya kararlı olduğunu ancak ayakta kalabilme ve EV geleceği için yatırım çekme yeteneğinin baskı altında olduğunu söyledi. Düzenlemelerde acil reform yapılmazsa Britanya'nın rekabet gücünü ve sektöre bağlı işleri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi