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Hükümet, E20 Yakıtına İlişkin Şikayetleri Reddetti

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Hindistan hükümeti, yüzde 20 etanol karışımlı benzinin (E20) motor arızalarına yol açtığına dair kanıtlanmış bir şikayet almadığını belirtti. Bilimsel testlerle güvenli olduğu kanıtlanan program, ithalatı azaltma ve emisyonları düşürme hedeflerinin parçası.

Hindistan merkezi hükümeti, yüzde 20 etanol karışımlı benzinin (E20) ulusal çapta uygulanmasını savunarak, bu yakıtın motor arızalarına, araç bozulmalarına veya anormal aşınma ve yıpranmaya yol açtığına dair yaygın veya kanıtlanmış bir şikayet almadığını belirtti.

Petrol ve Doğal Gaz Bakan Yardımcısı Suresh Gopi, E20 programının yıllar süren bilimsel değerlendirme, paydaş istişareleri ve NITI Aayog, Otomotiv Araştırma Derneği (ARAI), Hint Otomobil Üreticileri Derneği (SIAM) gibi kurumların katılımıyla aşamalı testler sonrası hayata geçirildiğini ifade etti. Hükümet, kapsamlı laboratuvar araştırmaları ve saha denemelerinde E20 yakıtının belirlenmiş standartlarda kullanıldığında güvenli olduğunu belirledi.

Bakan ayrıca, bilimsel değerlendirmelerin eski araçlarda E20 kullanımına bağlı önemli bir performans düşüşü veya yaygın motor arızası bulgusuna rastlamadığını vurguladı. E20 programı, Hindistan'ın ham petrol ithalatını azaltma, karbon emisyonlarını düşürme ve çiftçi gelirlerini artırma hedeflerinin bir parçası olarak sunuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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