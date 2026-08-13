ABD'li otomobil devleri NAFTA revizyonuna karşı çıkıyor

Detroit'in otomobil üreticileri, Trump yönetimine revize edilmiş Kuzey Amerika ticaret anlaşması önerilerinin şirketlere milyarlarca dolara mal olabileceğini ve yabancı rakiplere karşı rekabet güçlerini zayıflatabileceğini anlatmayı planlıyor. ABD'li otomobil şirketleri, yönetimin geçen yıl uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyum vergileri, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen parçalar ve araçlara yönelik tarifeler gibi çok sayıda vergi yüküyle hala boğuşuyor. Şirketler, Japonya, Güney Kore ve Avrupa'dan gelen rakiplerinin daha düşük tarife yüküyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Önümüzdeki ay Meksikalı yetkililerle yapılması planlanan görüşmeler öncesinde ABD'nin önerilerinin maliyetleri daha da artırabileceğinden endişe ediliyor. Otomobil üreticileri için en tartışmalı noktalardan biri, Washington'un daha düşük tarifelerden yararlanmak için araçların en az %50 ABD yapımı içerik içermesi talebi. Bu gereklilik ve genel Kuzey Amerika araç içeriğinin mevcut %75 seviyesinden artırılması önerisi, iki otomobil üreticisinin tahminlerine göre her Detroit şirketine yıllık en az 2 milyar dolara mal olacak. Bu giderler, şirketlerin geçen yıldan beri çeşitli vergilerden kaynaklanan mevcut maliyetlerinin üzerine gelecek.

General Motors bu yıl tarifelerle ilgili brüt giderlerinin 2,5 milyar ila 3,5 milyar dolar arasında olmasını bekliyor; bu da işletme karının %20'sinden fazlasına denk gelebilir. Ford Motor ise bu yıl net tarife etkisinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğunu açıkladı. Ford, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Lincoln modellerinin ABD pazarı için üretimini Çin'den Amerikan fabrikalarına taşıyacağını duyurarak Beyaz Saray'a daha fazla otomobili yurt içinde üretme konusundaki kararlılığının sinyalini verdi. Ford CEO'su Jim Farley, Reuters'a yaptığı açıklamada, şirketin yönetimin ABD otomobil üretimini artırma kararlılığına ilk başta hazırlıksız olabileceğini, ancak mesajı hızla aldıklarını söyledi: "Çok çabuk fark ettik: 'Hey, bakın, burada bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor.'"

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Ford ve GM'nin izinden giderek daha fazla otomobil üreticisinin üretimini ABD'ye taşıyacağını umduğunu söyledi. ABD ve Meksikalı yetkililer önümüzdeki ay dördüncü tur ticaret görüşmelerini planlarken, Kanadalı yetkililer önümüzdeki hafta yürürlüğe girmesi beklenen yeni tarifeleri önlemek için bu hafta ABD'li mevkidaşlarıyla bir araya geliyor.

Ford, GM ve Jeep üreticisi Stellantis'i temsil eden American Automotive Policy Council, ABD'li otomobil üreticilerinin ABD'ye ihracat yapan ve %15'lik sabit tarifeyle karşılaşan Japon, Güney Koreli ve Avrupalı otomobil üreticilerine karşı dezavantajlı olduğunu belirten bir açıklamaya atıfta bulundu. GM CEO'su Mary Barra, Temmuz ayındaki bir kazanç görüşmesinde şirketin, Avrupalılar, Japonlar ve Koreliler için geçerli olan tarife oranlarına bakıldığında ABD'li üreticilerin rekabet edip kazanabilmesini sağlamaya odaklandığını söyledi. Bir ABD'li otomobil yöneticisi, Trump'ın Kore ve Japonya ile daha hızlı anlaşma yaptığını çünkü bu hükümetlerin daha geniş ticaret anlaşmaları kapsamında otomobil üreticileri adına lobi yapabildiğini, ABD'li şirketlerin ise aynı avantaja sahip olmadığını ifade etti. Yönetici, "Bizim adımıza Trump'ı arayabilecek bir başkan ya da başbakanımız yok" dedi.

ABD'li otomobil üreticileri şu anda Meksika ve Kanada'dan ithalatta yaklaşık %25 gümrük vergisiyle karşı karşıya, ancak daha yüksek oranda ABD yapımı içerik taşıyan araçlar daha düşük vergi faturaları alıyor. GM, önemli ölçüde ABD ve Kuzey Amerika içeriğine sahip araçların "olmayanlara kıyasla daha iyi muamele görmesi gerektiğini" ve yönetimin müzakerelerdeki ilerlemesinden cesaret aldığını bildirdi. Stellantis ise görüşmelerden cesaretlendiğini ve üç hükümetle "bölgede uygun fiyatlı araçlar üretip satabilmek" için çalıştığını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi