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Çin'de Dev Araçlar Yolları Ezdi, Elektrikli Araç Vergi Gelirini Kuruttu

Çin'de Dev Araçlar Yolları Ezdi, Elektrikli Araç Vergi Gelirini Kuruttu
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Çin'de elektrikli araç dönüşümü hızlanırken, araçların büyümesi karayolu altyapısını yıpratıyor. 2026'da satılan yeni otomobillerin %60'ı 5 metreden uzun ve 3 tona yakın. Bu durum yollarda aşınmaya yol açarken, benzin tüketimindeki azalma akaryakıt vergi gelirlerini %50 düşürdü. Yol bakımı için yıllık 300 milyar yuan bütçe açığı oluşurken, hükümet km başına vergi ve sübvansiyon kesintileriyle denge sağlamaya çalışıyor.

Çin'de elektrikli araç dönüşümü hızla ilerlerken, araçların giderek büyümesi karayolu altyapısını ciddi şekilde yıpratıyor. 2026'da satılan yeni otomobillerin yüzde 60'ı 5 metreden uzun ve ağırlıkları 3 tona ulaşıyor. Bu durum yollarda aşınmaya yol açarken, küçük araç pazarı neredeyse yok olma noktasına geldi.

Öte yandan, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması benzin tüketimini ve dolayısıyla akaryakıt vergi gelirlerini %50 azalttı. Yol bakımı için yıllık 300 milyar yuan (44 milyar dolar) bütçe açığı oluşurken, hükümet kilometre başına vergi ve sübvansiyon kesintileri gibi önlemlerle dengeyi sağlamaya çalışıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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