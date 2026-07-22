Çin'de Dev Araçlar Yolları Ezdi, Elektrikli Araç Vergi Gelirini Kuruttu

Çin'de elektrikli araç dönüşümü hızla ilerlerken, araçların giderek büyümesi karayolu altyapısını ciddi şekilde yıpratıyor. 2026'da satılan yeni otomobillerin yüzde 60'ı 5 metreden uzun ve ağırlıkları 3 tona ulaşıyor. Bu durum yollarda aşınmaya yol açarken, küçük araç pazarı neredeyse yok olma noktasına geldi.

Öte yandan, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması benzin tüketimini ve dolayısıyla akaryakıt vergi gelirlerini %50 azalttı. Yol bakımı için yıllık 300 milyar yuan (44 milyar dolar) bütçe açığı oluşurken, hükümet kilometre başına vergi ve sübvansiyon kesintileri gibi önlemlerle dengeyi sağlamaya çalışıyor.

Kaynak: Haber Merkezi